Apple liefert das M5 MacBook Pro ohne Netzteil aus

In Deutschland und weiteren Ländern

Neues MacBook Pro mit M5.

Wenn du dich für das neue M5 MacBook Pro interessierst, solltest du vor dem Kauf prüfen, ob du ein passendes Netzteil zu Hause hast, denn Apple legt keines mehr in den Karton. Im Lieferumfang befindet sich lediglich ein 2 Meter langes USB-C auf MagSafe-3-Kabel. Zum Aufladen empfiehlt Apple ein Netzteil mit 70 Watt Leistung. Der passende USB-C Power Adapter kostet im Apple Store 65 Euro. Wer sparen oder gleich mehr Power will, sollte sich aber Alternativen von Anker oder Ugreen  ansehen, da diese oft mehr Watt liefern, kompakter und meist auch günstiger sind.

In den USA und vielen anderen Regionen außerhalb Europas bleibt das Ladegerät dagegen weiterhin Teil des Lieferumfangs. Nur europäische Kunden, darunter in Deutschland, Großbritannien, Irland, Italien, Frankreich, Spanien, den Niederlanden und Norwegen, bekommen das MacBook ohne Netzteil.


Kein Netzteil = besser für die Umwelt

Apple begründet den Schritt wie gewohnt mit den eigenen Umweltzielen. Durch das Weglassen von Ladegeräten wolle man Elektroschrott reduzieren, Verpackungen kleiner gestalten und Transporte effizienter machen. Gleichzeitig hängt die Entscheidung mit neuen EU-Vorgaben zu Elektronikabfällen und Ladeeinheitlichkeit zusammen.

Lieferumfang des M5 MacBook Pro.
So sieht der Lieferumfang in Deutschland aus.
M5 MacBook Pro mit Netzteil.
In den USA gibt es das 70W Netzteil direkt mit dazu.

Nachvollziehbar ist das durchaus, denn viele Nutzerinnen und Nutzer besitzen ohnehin schon ein passendes USB-C-Netzteil. Dennoch bleibt ein fader Beigeschmack, denn wer sein erstes MacBook Pro kauft, muss das Zubehör zwangsweise dazu kaufen. Das kann den Preis schnell um 50 bis 70 Euro erhöhen.

Günstiges Netzteil bei Amazon kaufen

Mein Tipp: Wenn du ein neues Netzteil brauchst, lohnt sich ein Blick zu Amazon oder anderen Online-Shops. Drittanbieter-Modelle bieten oft mehr Anschlüsse und können neben dem MacBook auch iPhone, iPad oder Zubehör gleichzeitig laden. So sparst du Geld und hast trotzdem die volle Ladepower.

Unterm Strich setzt Apple mit dieser Entscheidung seine Linie konsequent fort: Weniger Zubehör im Karton, dafür mehr Nachhaltigkeit – oder zumindest das Versprechen davon.

