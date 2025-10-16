Apple iPhone Air erstmals günstiger erhältlich

Gestartet am 19. September, kann man das iPhone Air jetzt erstmals günstiger kaufen. Knapp einen Monat nach dem Marktstart bietet Amazon das iPhone Air mit Preisnachlass an, während Apple weiterhin am Originalpreis festhält. Je nach Farbe und Speichervariante sind bis zu 5 Prozent Rabatt möglich, wenn man direkt über Amazon kauft.

iPhone Air: Erstmals im Angebot kaufen

Phone Air mit 256 GB in Schwarz oder Weiß für 1.147 Euro statt 1.199 Euro (Amazon-Link, -4%)

iPhone Air mit 512 GB in Schwarz oder Weiß für 1.385 Euro statt 1.449 Euro (Amazon-Link, -4%)

iPhone Air mit 1 TB in Himmelblau oder Gold für 1.615 Euro statt 1.699 Euro (Amazon-Link, -5%)

Bei den anderen Farb- und Speichervarianten kann man ebenfalls sparen, allerdings nicht ganz so viel.

Das kann das iPhone Air

Ich nutze das iPhone Air in meinem Alltag und bin immer wieder beeindruckt, wie dünn das Smartphone wirklich ist. Um das nachvollziehen zu können, musst du das iPhone Air selbst in den Händen gehalten haben. Das besondere Stück Technik hat aber auch ein paar Schwächen, zum Beispiel einen kleineren Akku sowie eine einzelne Kamera auf der Rückseite.

Verkauft sich das iPhone Air schlecht?

Das iPhone Air ist das erste Modell der neuen iPhone-Reihe, das günstiger angeboten wird. Zufall? Eher nicht. Obwohl Apple keine Verkaufszahlen teilt, ist das Interesse am iPhone Air wohl nicht so groß wie gedacht. Es gibt nämlich starke Konkurrenz aus den eigenen Reihen, denn das Standard-iPhone 17 ist in fast allen Belangen überlegen. Darüber hinaus ist es mit 949 Euro Startpreis auch noch günstiger – allerdings gibt es aktuell noch keine Rabatte.

Die Preisgestaltung für das iPhone Air ist nicht attraktiv genug, denn das iPhone 17 Pro ist nur 100 Euro teurer. Der Anreiz, sich für ein iPhone Air zu entscheiden, ist dadurch kaum gegeben. Da die Preise mit der Zeit fallen, wird das iPhone Air attraktiver, wenn das Preis-Leistungsverhältnis besser wird.

Für wen eignet sich das iPhone Air?

Verstehe mich nicht falsch: Das iPhone Air ist ein beeindruckendes Stück Technik, allerdings konkurriert es mit den anderen iPhone-Modellen und kann nur durch den schmalen Formfaktor herausstechen. Wenn das für dich das entscheidende Argument ist und du mit einer kürzeren Akkulaufzeit sowie nur einer Kamera leben kannst, ist das iPhone Air die richtige Wahl.