Apples KI-Chef Giannandrea tritt zurück

So richtig schafft Apple es schon seit Langem nicht, seine Sprachassistentin Siri auf den neuesten Stand der Technik zu setzen. Auch die Generalüberholung von Siri lässt weiterhin auf sich warten. Nun übernimmt Apples bisheriger KI-Chef John Giannandrea die Verantwortung und räumt ab sofort seinen Posten. Im Frühjahr will er dann offiziell in Rente gehen.

Bis dahin soll Giannandrea Apple weiterhin als Berater zur Seite stehen. Der ehemalige Microsoft-KI-Forscher Amar Subramanya wird künftig die Rolle des Vizepräsidenten für KI bei Apple ausüben und damit direkt an den Engineering-Chef Graig Federighi berichten.

Subramanya war zuletzt Vizepräsident für Künstliche Intelligent bei Microsoft und zuvor 16 Jahre lang für Google tätig. Dort verantwortete er als Head of Engineering die Entwicklung von Gemini.

Sabih Khan und Eddy Cue werden ebenfalls Aufgaben von Giannandrea übernehmen, etwa KI-Infrastruktur, Suche und Wissen. Khan ist Apples neuer Chief Operating Officer, der diese Position in diesem Jahr von Jeff Williams übernommen hat. Eddy Cue ist verantwortlich für die Apple-Dienste.

Apple-CEO Tim Cook zeigte sich dankbar für die Arbeit von John Giannandrea:

„Wir sind dankbar für die Rolle, die John beim Aufbau und der Weiterentwicklung unserer KI-Arbeit gespielt hat, indem er Apple dabei unterstützt hat, weiterhin innovativ zu sein und das Leben unserer Nutzer zu bereichern. KI spielt seit langem eine zentrale Rolle in der Strategie von Apple, und wir freuen uns, Amar im Führungsteam von Craig willkommen zu heißen und seine außergewöhnliche KI-Expertise bei Apple einzubringen. Neben der Erweiterung seines Führungsteams und seiner KI-Verantwortlichkeiten durch Amars Eintritt hat Craig maßgeblich zur Förderung unserer KI-Bemühungen beigetragen, darunter die Überwachung unserer Arbeit, um den Nutzern im nächsten Jahr eine personalisiertere Siri zur Verfügung zu stellen.“

Giannandrea ist einer der vielen Personen des KI-Teams bei Apple, die aufgrund des misslungenen Siri-Relaunches ihren Hut nehmen. Einst für das iPhone 16 angekündigt, wurde der Erscheinungstermin des generalüberholten Assistenten immer weiter nach hinten verschoben und soll nun auf nächstes Frühjahr fallen.