Art of Flora: Neues Puzzlespiele des Art-of-Fauna-Erfinders angekündigt

Das liebevoll gestaltete Puzzlespiel Art of Fauna (App-Store-Link), das besonders Fabian sehr gut gefallen hat, bekommt einen Nachfolger: Art of Flora (App-Store-Link) folgt dem gleichen Spielprinzip, lässt euch nun aber Zeichnungen von Pflanzen zusammen puzzeln. Das Spiel ist ab sofort vorbestellbar und erscheint voraussichtlich am 19. März 2026.

Wie bei Art of Fauna entstammen auch die Zeichnungen bei Art of Flora aus Büchern des 16. bis 19. Jahrhunderts. Diese Zeichnungen gilt es im Spiel zusammen zu setzen. Dabei lässt sich der Schwierigkeitsgrad im Kids-Modus anpassen, sodass sich auch eure kleineren Kinder an den hübschen Puzzeln versuchen können. Insgesamt ist Art of Flora auf jeden Fall ein Spiel für die ganze Familie.

Zum Start kommt das Spiel mit 110 Puzzlen, die Pflanzen aus fünf verschiedenen Regionen enthalten, etwa dem Mittelmeerraum, den Westeuropäischen Wäldern oder Madagaskar. Zu jedem Künstler, dessen Bild in Art of Flora verwendet wird, gibt es außerdem einen Steckbrief. Auch eine Beschreibung der abgebildeten Pflanze bekommt ihr zu jedem Puzzle dazu.

Kostenlos anspielen, Vollversion kostenpflichtig

Die ersten zehn Spiel lassen sich kostenlos spielen. Danach könnt ihr weitere 100 Rätsel per In-App-Kauf nachkaufen. In der App-Store-Beschreibung ist hierfür noch kein Preis hinterlegt. Die 100 ersten Rätsel vom Erstling, Art of Fauna, sind allerdings für 8,99 Euro zu haben. Ich gehe davon aus, dass sich der Preis bei Art of Flora in einem ähnlichen Rahmen bewegen wird.

Art of Fauna wird übrigens nach wie vor um weitere Rätsel und Regionen ergänzt, die ihr für 2,99 Euro pro Region dazu kaufen könnt. Obwohl ich Art of Fauna selbst noch nicht gespielt habe, gefällt mir das Design des Spiels schon auf den ersten Blick. Bei Art of Flora geht es mir ähnlich. Ich werde mir das Spiel nun jedenfalls mal vorbestellen.

Wer sich die Wartezeit bis zum 19. März verkürzen möchte, kann derweil noch eine Runde Art of Fauna zocken.