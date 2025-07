Art of Fauna: Update liefert 10 neue Tierpuzzle

Bereits im Februar habe ich direkt nach dem Start von Art of Fauna (App Store-Link) mitgeteilt, dass wir es mit einem grandiosen Spiel zu tun haben. Das hat man wohl auch in Cupertino gehört, denn im vergangenen Monat wurde Art of Fauna im Rahmen der WWDC zum Apple Design Award Gewinner ausgezeichnet.

Das von einem Entwickler aus Österreich stammende Spiel liefert jetzt wieder neue Inhalte. „Zur Feier des Sommers tauchen wir in den Atlantischen Ozean und bringen dir 10 brandneue Puzzle aus dem Mesoamerikanischen Riff“, heißt es von Klemens Strasser, der das Tierpuzzle in den App Store gebracht hat.

Die 10 neuen Level sind kostenlos für euch spielbar, wenn ihr zuvor die Vollversion des Spiels für 8,99 Euro freigeschaltet habt. Insgesamt umfasst Art of Fauna jetzt 125 Level, wobei es jeden Monat ein neues Community-Puzzle gibt. Es lohnt sich also definitiv, immer mal wieder in die App herein zu schauen.

So wird Art of Fauna auf iPhone und iPad gespielt

Art of Fauna ist ein Puzzle-Spiel, das auf echter Tierkunst aus dem 18. und 19. Jahrhundert basiert. In jedem Level wird ein Bild des Tiers in mehrere Stücke aufgeteilt und ihr müsst den ganzen Spaß sortieren. Sobald zwei Teile passend kombiniert werden, quittiert das Spiel das mit einem akustischen und haptischen Feedback. Die Teile sind dann fest miteinander verbunden und können nicht mehr getrennt werden. Der Schwierigkeitsgrad kann mittlerweile auch frei angepasst werden und ist auf Wunsch ziemlich herausfordernd.

Nach Abschluss des Levels kann man das Tier noch mal in voller Pracht anschauen und auch die Beschreibung in aller Ruhe lesen. So vermittelt Art of Fauna neben viel Spaß auch noch eine kleine Portion Wissen über Tiere, mit denen man sonst vielleicht nicht tagtäglich zu tun hat.

Selbst mein sechsjähriger Sohn hat Art of Fauna schon sehr oft gespielt und war immer interessiert daran, welches Tier sich wohl als nächstes versteckt und was es alles kann. Art of Fauna ist also tatsächlich ein Spiel für die ganze Familie.