Threads: Meta führt Filter und Antwort-Genehmigung ein

Meta hat zwei neue Funktionen für Threads vorgestellt, die mehr Kontrolle darüber geben, was im Feed angezeigt wird. Die erste Neuerung betrifft die Registerkarte „Aktivität“: Hier lassen sich die Antworten im Feed jetzt genauer filtern – wahlweise nach „Erwähnungen“ oder „Personen, denen du folgst“. So behältst du leichter den Überblick über die für dich relevanten Inhalte.

Die zweite Funktion heißt „Antworten überprüfen und genehmigen“. Beim Verfassen eines Beitrags kannst du damit entscheiden, welche Antworten zuerst von dir freigegeben werden, bevor sie für alle sichtbar sind. Das sorgt für mehr Kontrolle und weniger unerwünschte Kommentare unter den eigenen Beiträgen.


Beide Features werden zunächst in der Threads-App für iPhone verfügbar sein. Während bei mir die neuen Antwortoptionen schon sichtbar sind, sehe ich die neuen Filter im Aktivitäten-Feed noch nicht. Meta rollt die Funktionen wie gewöhnlich langsam und schrittweise aus.

Laut Meta erreicht Threads mittlerweile 150 Millionen aktive Nutzer pro Tag, was für die noch junge Plattform ein beachtlicher Erfolg darstellt.

