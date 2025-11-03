Kalender-App: Nur Apples App ist als Standard erlaubt

Hier in der EU muss Apple ja seit geraumer Zeit die Nutzung von Drittanbieter-Apps als Standard auf dem iPhone erlauben. Das Unternehmen hat diese Anforderung auch für den Browser, die E-Mail-App, die Telefon-App und einige weitere Anwendungen umgesetzt. Doch bei der Kalender-App will sich Apple scheinbar nicht bewegen und lässt nur die hauseigene Anwendung als Standard zu. Ein Antrag des Anbieters Proton, auch dessen App als Standard zu erlauben, wurde von Apple bereits Ende August abgelehnt, berichtet heise.

Proton wollte in seiner App eine Option einbauen, die es ermöglicht hätte, die Proton-Calendar-App als Standard-Kalender-App auf dem iPhone zu nutzen. Damit würde dann die Proton-App alle Kalender-Anfragen, wie Termineinladungen, standardmäßig verarbeiten und nicht mehr die Anwendung von Apple. Einen entsprechenden Antrag darauf hatte Proton bei Apple eingereicht. Wie nun bekannt wurde, lehnte Apple diesen bereits Ende August diesen Jahres ab.

Kalender-App auf dem iPhone ändern? Nicht möglich

Als Begründung nannte Apple, dass diese neue Funktion nicht unter den Artikel 6, Absatz 7 des Digital Markets Acts, kurz DMA, falle. Dieser Artikel verpflichtet große Tech-Konzerne dazu, für Interoperabilität der miteinander konkurrierenden Systeme zu sorgen. So müssen, laut DMA, Drittanbieter denselben Zugang zu Systemfunktionen haben wie die Apps des Plattformbetreibers.

Ist das letzte Wort schon gesprochen?

Apple gibt an, dass, um diese Option im Kalender möglich zu machen, „Änderungen an systemweiten Betriebssystemfunktionen“ erforderlich wären. Damit war für Apple die Sache dann offenbar erledigt, denn zusätzlich wurde der Antrag in diesem Zuge als „abgeschlossen“ markiert.

Wie es an dieser Stelle nun weitergeht, ist unklar. Die EU-Kommission hat Apple ja bereits mehrfach für Verstöße gegen den Digital Markets Act gerügt. Möglicherweise könnte hier also er nächste Rechtsstreit bevorstehen.