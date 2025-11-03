Dreame SF-25: Speisereste-Entsorger startet am 14. November

Um den Restmüll zu reduzieren, nutzen wir seit einigen Jahren eine Biotonne. Die müssen wir natürlich auch bezahlen, je nach Größe gibt es bei uns in Bochum unterschiedliche Preise. Es kann also sehr spannend sein, den durch Speisereste anfallenden Müll zu reduzieren. Und genau das verspricht Dreame mit dem neuen Dreame SF-25 Speisereste-Entsorger.

Die Produktseite des neuen Küchen-Gadgets ist bereits live, beinhaltet aber noch nicht alle Informationen. 10 Tage vor dem Start der Vorbestellungen ist beispielsweise noch kein Preis bekannt. Dreame verspricht direkt zum Start aber einen Rabatt in Höhe von 100 Euro auf die ersten 300 Einheiten.

Was genau passiert im Dreame SF-25 Speisereste-Entsorger?

Was genau im Gerät passiert, verrät Dreame noch nicht so wirklich. Die Speisereste des Tages werft ihr einfach in den Dreame SF-25 hinein. Das Fassungsvermögen liegt bei maximal 2,5 Litern. Mit einem Messer wird dann alles immer weiter zerkleinert, so dass das Volumen des Abfalls um 90 Prozent reduziert wird. Gleichzeitig wird der Inhalt wohl auch erhitzt, um das ganze Wasser aus Gemüse, Obst und Co zu bekommen. Dieser ganze Vorgang dauert etwa 6 Stunden und kann problemlos in der Nacht durchgeführt werden, denn die maximale Lautstärke des Dreame SF-25 liegt bei gerade einmal 27 Dezibel.

Das Innere des Speisereste-Entsorgers ist mit einer Nano-Keramik beschichtet. Die Reinigung soll mit Wasser und hoher Temperatur, gefolgt von einer Heißlufttrocknung, quasi automatisch erfolgen. Der zur Verhinderung von Gerüchen eingesetzte Aktivkohlefilter kann mit Wasser gereinigt und später auch ersetzt werden.

Ich kann mir zum aktuellen Zeitpunkt nicht wirklich vorstellen, wie gut oder schlecht die ganze Sache funktioniert. Was genau darf alles rein, wie sieht es zum Beispiel mit Schalen aus? Wie viel Müllvolumen kann tatsächlich pro Monat gespart werden? Wie hoch ist der Stromverbrauch? Und wäre einfacher Kompost vielleicht sogar besser für die Umwelt? Es gibt genug Gründe für uns, den Dreame SF-25 genauer unter die Lupe zu nehmen.