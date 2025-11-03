app2drive: Carsharing-Anbieter stellt Betreib zum Jahresende ein

Wer kein eigenes Auto besitzt, aber gelegentlich ein Auto benötigt, kann auf Carsharing-Anbieter zurückgreifen. Doch ab nächstes Jahr schrumpft die Auswahl, denn app2drive hat jetzt per E-Mail informiert, dass das Angebot zum 31. Dezember 2025 eingestellt wird.

Genaue Gründe nennt app2drive nicht, allerdings betont man, dass die Entscheidung, das Angebot zu beenden, nicht leicht gefallen sei. „Wir blicken mit großer Dankbarkeit auf die vergangenen Jahre zurück – auf viele gemeinsam zurückgelegte Kilometer, treue Nutzerinnen und Nutzer und die Entwicklung einer Idee, die ohne euch nicht möglich gewesen wäre.“, lässt der Anbieter wissen.

Was passiert mit bereits gebuchten Fahrten?

Die gute Nachricht: Bis Ende des Jahres läuft alles wie gewohnt weiter. Bereits gebuchte Fahrten bis zum 31. Dezember 2025 können wie geplant durchgeführt werden. Nach dem Stichtag löscht app2drive alle Kundenkonten DSGVO-konform unter Berücksichtigung der gesetzlichen Aufbewahrungs- und Löschvorschriften.

Wie funktioniert app2drive?

Mit knapp 70 Standorten in Deutschland, kann man sich ein gewünschtes Fahrzeug per App auswählen und buchen – vom Kleinwagen bis hin zum Transporter. Dabei kommt ein dreistufiges Nutzungsmodell zum Einsatz: gefahrene Zeit, Standzeit und gefahrene Kilometer. Man zahlt also nur dann, wenn das Fahrzeug tatsächlich genutzt wird. Wartung, Service und Werkstatt werden von app2drive übernommen, sodass man sich nicht um das Fahrzeug kümmern muss.

Insofern du Carsharing gerne nutzt und app2drive favorisiert hast, musst du dir in Kürze andere Anbieter ansehen.

Free-Floating Carsharing

Fahrzeuge können frei innerhalb des Geschäftsgebiets angemietet und abgestellt werden.

Miles : Flexible Nutzung nach Zeit, Kilometer und Standzeit, viele Städte abgedeckt.

: Flexible Nutzung nach Zeit, Kilometer und Standzeit, viele Städte abgedeckt. Free2Move : Internationale Marke, viele Elektroautos im Angebot.

: Internationale Marke, viele Elektroautos im Angebot. WeShare : VW-Tochter, ausschließlich Elektrofahrzeuge, nur in Berlin.

: VW-Tochter, ausschließlich Elektrofahrzeuge, nur in Berlin. Sixt Share: Teil von Sixt, stundenweise Nutzung in mehreren Städten.

Stationsbasiertes Carsharing

Fahrzeuge müssen an festen Stationen abgeholt und zurückgebracht werden.