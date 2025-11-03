Mit dem Satechi Slim Wireless Keypad erweitert Satechi das eigene Portfolio um einen Mini-Ziffernblock, der die MacBook-Tastatur ergänzt. Jedes MacBook ist nur mit einer Zahlenreihe über der Tastatur ausgestattet, während vollwertige Tastaturen seitlich einen zusätzlichen Ziffernblock mitbringen. Wenn du viel mit Zahlen hantierst und auch am MacBook schnelle Eingaben machen willst, wirf einen Blick auf das 39,99 Euro teure Satechi Slim Wireless Keypad, das in den Farben Silber und Space Grau ab sofort verfügbar ist.

Allerdings gibt es einen kleinen Dämpfer: Das Pad ist nur mit einem US-Layout ausgestattet. Macht das bei einem Keypad einen Unterschied? Bei den Zahlen natürlich nicht, allerdings gibt es hier einen Punkt anstelle eines Kommas. Hierzulande werden Beträge mit Komma getrennt geschrieben, also zum Beispiel 3,50 Euro. In den USA lautet die Schreibweise jedoch 3.50 Euro.

Satechi Slim Wireless Keypad bietet nur ein US-Layout

Daher richtet sich das Satechi Slim Wireless Keypad auch an Nutzer und Nutzerinnen, die zum Beispiel programmieren, denn dort wird die einheitliche US-Schreibweise verwendet. Wer hingegen auf das Komma für die deutsche Schreibweise angewiesen ist, wird mit dem Aluminium-Pad nicht glücklich. Leider gibt es derzeit keine Informationen, ob auch ein deutsches Layout geplant ist.

Da sich das Slim Wireless Keypad von Satechi über Bluetooth mit dem MacBook verbinden lässt, ist kein Kabel im Weg. Das kleine Pad ist als kompakt zu bezeichnen, da es nur 11,4 × 7,9 × 0,78 Zentimeter misst und lediglich 99 Gramm wiegt. Mit einer vollständigen Ladung hält das Keypad rund zwei Wochen durch, bis es via USB-C wieder aufgeladen werden will. Beleuchtete Tasten gibt es hingegen nicht.

Das Satechi Slim Wireless Keypad ist perfekt für den Einsatz im Zusammenspiel mit einem MacBook geeignet, funktioniert darüber hinaus aber auch problemlos mit dem iPad oder Windows.

Als kurzer Hinweis: Während bei Amazon aktuell noch von Micro-USB die Rede ist, kann ich euch zu 100 Prozent bestätigen, dass das Pad mit USB-C ausgestattet ist. Es handelt sich um einen Anzeigefehler bei Amazon, der möglichst schnell behoben wird.