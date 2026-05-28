Roku: Überarbeiteter Startbildschirm für alle TV-Geräte und Streaming-Sticks

Roku setzt neue Maßstäbe für das Streaming-Erlebnis: Ab heute rollt das Unternehmen in den USA das größte Redesign seines Startbildschirms seit über zehn Jahren aus. Das Update erreicht automatisch Millionen von Geräten – von Roku-Fernsehern bis hin zu Streaming-Sticks – und markiert einen radikalen Wandel in der Benutzerführung. Anthony Wood, Gründer und CEO von Roku, betont in einer Pressemitteilung von Roku, dass viele Änderungen auf umfangreichem Nutzer-Feedback basiere.

Im Mittelpunkt des neuen Designs steht eine intelligente, dynamische Oberfläche, die sich kontinuierlich an die Gewohnheiten der Nutzer und Nutzerinnen anpasst. Der Startbildschirm bietet nun einen Schnellzugriff auf die am häufigsten genutzten Apps, der sich automatisch aktualisiert.

Ein Highlight ist der erweiterte Bereich „Top Picks for You“, der personalisierte Inhalte basierend auf individuellen Vorlieben kuratiert. Neu hinzugekommen sind auch genrebasierte Bereiche wie „For You“, was eine interessensbasierte Sammlung von Empfehlungen darstellt, – sowie „Subscriptions“, eine zentrale Anlaufstelle für alle Abonnements.

Schnellzugriffe beschleunigen oft genutzte Aktionen

Die Suche wurde ebenfalls optimiert: User erhalten nun kontextbezogene Vorschläge und Ergebnisse direkt in den wichtigsten Bereichen. Das Menü ist einklappbar und ermöglicht so mehr Platz für Inhalte, während Schnellzugriffe für alltägliche Aktionen wie „Save List“ oder „Continued Watching“ die Navigation beschleunigen. Ein besonderes Feature ist „Your Daily Scoop“, eine dynamische Zeile, die tagesaktuelle Trends und die angesagtesten Serien in einer Art persönlichem Streaming-Newsletter zusammenfasst.

Für Nostalgie-Fans gibt es eine Überraschung: Die Roku City-Kachel führt zu einer interaktiven Version des beliebten Bildschirmschoners. Dieses Easter Egg macht deutlich, dass Roku nicht nur bemüht ist, nicht nur neue Funktionen, sondern auch Emotionen in das Design zu integrieren.

Das Redesign des Roku-Startbildschirms für die Roku-TV-Geräte und Streaming-Sticks, beispielsweise dem Roku Streaming Stick Plus 2025 4K, startet heute in den USA und wird in den kommenden Wochen schrittweise in weiteren Ländern verfügbar sein. Roku verspricht, dass der neue Startbildschirm nicht nur optisch ansprechender, sondern vor allem praktischer und persönlicher sein soll als je zuvor. Ein abschließendes YouTube-Video zeigt euch die neuen Features nochmals in bewegten Bildern.