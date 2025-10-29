TikTok: Diese drei Neuerungen kommen für Creator

TikTok (App-Store-Link) bekommt drei neue, darunter auch KI-gestützte Funktionen für Creator. Das hat das Unternehmen gestern auf dem TikTok U.S. Creator Summit bekannt gegeben. TikTok-Creator unter euch können sich über KI-generierte Konzepte für Videos, einen KI-gestützte Schnitt und ein neues Gewinnmodell freuen.

Mit der Funktion „Smart Split“ können Content Creator nun ihre Videos einfacher und schneller schneiden (lassen). Die Funktion, die weltweit über TikTok Studio Web verfügbar ist, ist für Videos konzipiert, die länger als eine Minute dauern. Smart Split schneidet, formatiert, untertitelt und transkribiert längere Inhalte dann automatisch in mehrere kurze Videos, die ihr dann direkt auf TikTok posten könnt. Habt ihr zum Beispiel einen Vlog aufgezeichnet, könnt ihr diesen mit Smart Split in passende TikTok-Häppchen zerlegen lassen und dann direkt auf der Plattform teilen.

Zunächst müsst ihr dafür ein Video hochladen und dann die Szenen auswählen, die in kürzere Clips umgewandelt werden sollen. Smart Split schlägt dann eine passende Cliplänge vor – oder ihr definiert diese selbst. Außerdem könnt ihr aus verschiedenen Caption-Formaten auswählen und den Inhalt in vertikale Clips umwandeln. Der fertige Clip kann dann direkt per Klick auf TikTok veröffentlicht werden.

AI Outline für die Konzeption eures Videos

Neu ist außerdem die Funktion AI Outline, die euch dabei helfen sollen, eure Content-Idee zu gliedern und zu konzipieren. Dazu erzählt ihr der KI in einem Prompt eure Idee und AI Outline erzeugt dann Video-Titel, Hashtags, Hooks und ein generelles Konzept für euer Video. Im Konzept ist das Video dann in sechs Teile gegliedert, die ihr im Anschluss anpassen könnt.

AI Outline ist ab sofort in den USA, Kanada und ausgewählten Märkten für alle Creator, die über 18 Jahre alt sind, verfügbar.

Neues Gewinn-Modell

Auch das Subscription-Produkt von TikTok bekommt ein Update. Subscriptions ermöglichen es Creatoren, über eine monatliche Abo-Gebühr ihre Inhalte zu monetarisien und Abonnenten zum Beispiel exklusive Inhalte bereitzustellen. Das Update beinhaltet, das Creator bis zu 90 Prozent der Gewinnausschüttung zu erhalten. Dazu schreibt TikTok: