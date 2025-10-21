Die quelloffene Office-Lösung OnlyOffice hat ein frisches Update für das eigene Kollaborations-Tool DocSpace veröffentlicht: Ab sofort steht DocSpace in Version 3.5 bereit, das auch einige spannende Neuerungen für Teams, die gemeinsam an Dokumenten arbeiten, mit sich bringt.

Die wichtigste und zentrale Neuerung ist die Integration der Editoren der neuesten Version 9.1 von OnlyOffice Docs. Die neue Version bringt zahlreiche Verbesserungen für das Erstellen, Bearbeiten und Kommentieren von Dokumenten, darunter neue Schwärzungs- und Annotationsfunktionen im PDF-Editor, verbesserte Diagrammfunktionen in allen Editoren sowie eine optimierte Performance von Formeln im Tabelleneditor.

Darüber hinaus lassen sich Dateien nun einfacher teilen, da Nutzer und Nutzerinnen nun auch Ordner freigeben können, ohne zuvor einen eigenen Raum erstellt zu haben. Auch die Möglichkeit, individuelle Links zum Teilen von Dateien oder Ordnern zu erstellen, ist Teil des Updates. Dadurch erhalten auch User ohne Raumverwaltungsrechte mehr Flexibilität und Kontrolle über ihre Inhalte.

Neue Nutzeroberfläche und drei zusätzliche Plugins

Zudem bringt DocSpace 3.5 eine überarbeitete Nutzeroberfläche mit neuen Registerkarten wie die dedizierten Reiter „Für mich freigegeben“, „Zuletzt geöffnet“ und „Favoriten“. Darüber hinaus enthält das Update eine verbesserte Drag-and-drop-Funktion für Dateien und Ordner, eine überarbeitete Zwei-Faktor-Authentifizierungsseite und eine neu gestaltete Kachelansicht für mehr Übersichtlichkeit.

Weitere Neuerungen umfassen die Optionen, Benachrichtigungen per Telegram zu aktivieren und die Anmeldung über ein WeChat-Konto per Ein-Klick-Login zu absolvieren. Auch die Verwaltung der Räume wurde vereinfacht: Räume können nun direkt gelöscht werden, ohne zuvor archiviert werden zu müssen.

Mit dem neuen Update stehen auch drei neue Plugins zur Verfügung, mit denen sich DocSpace weiter an individuelle Anforderungen anpassen lässt. Diese Plugins erlauben es, ZIP-Dateien direkt zu öffnen und zu entpacken. In der Cloud-Version können Nutzer und Nutzerinnen zudem eigene Plugins hochladen: Pro SaaS-Portal sind bis zu zehn Plugins mit einer maximalen Dateigröße von 5 MB erlaubt.

Backups und Download

Admins können ab sofort über die Seite „Service“ Backups erwerben. Dafür muss im Bereich „Wallet“ ausreichend Guthaben vorhanden sein. Der Business-Tarif von OnlyOffice DocSpace enthält zwei kostenlose Backups pro Monat. Alle Administratoren können Sicherungen erstellen, die Aktivierung des Services muss jedoch durch den jeweiligen Zahlungspflichtigen erfolgen.

OnlyOffice gehört auch weiterhin zu den führenden Open-Source-Plattformen für die kollaborative Bearbeitung von Dokumenten. Die Software integriert alle bekannten Funktionen gängiger Desktop-Anwendungen und enthält zusätzlich zahlreiche Produktivitäts-Tools wie ein Dokumenten- und Projektmanagement, E-Mail, CRM, Kalender und Chat. DocSpace von OnlyOffice lässt sich auf der Website der Office-Lösung herunterladen.