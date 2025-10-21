Teufel Boomster 4 im Test: In allen Belangen besser

Der Teufel Boomster ist nicht nur ein einfacher Bluetooth-Lautsprecher, sondern auch ein Radio, das sowohl DAB+ als auch FM als Empfangsart unterstützt. Die vierte Neuauflage, also der Teufel Boomster 4, hat sich erstmals im September auf der IFA gezeigt und geht nun in den Verkauf. Da ich den Lautsprecher schon ein paar Wochen im Test habe, teile ich gerne meine Erfahrungen mit dir.

Teufel Boomster 4 ist gut verarbeitet

Der 37 Zentimeter breite, 18 Zentimeter hohe und 14,8 Zentimeter tiefe Lautsprecher ist qualitativ sehr hochwertig, obwohl für das Gehäuse „nur“ Kunststoff zum Einsatz kommt. Der Grill auf der Front ist hingegen aus Metall gefertigt und in der Lautsprecherfarbe eingefärbt. Ich habe die neue Farbe Mintgrün vorliegen, die ich optisch schön finde und die schon damals beim Teufel MYND zum Einsatz kam.

Der 3,75 Kilogramm schwere Boomster 4 bietet einen praktischen Tragegriff, sodass der Lautsprecher gerne mal mit in den Park, auf die Terrasse oder zur nächsten Party mitgenommen werden kann. Da der Speaker nach Norm IPX5 gegen Strahlwasser geschützt ist, macht der Boomster auch outdoor eine gute Figur – ein Regenschauer ist überhaupt kein Problem.

Steuerung über Tasten oder Fernbedienung

Oberhalb des Lautsprechers findest du Tasten zur allgemeinen Steuerung sowie zur Steuerung der Musik und Quellen. Da die Druckpunkte gut sind, merkt man sofort, dass man korrekt gedrückt hat und der Speaker die Aktion auch ausführt. Auf dem Boomster 4 findest du die folgenden Tasten:

Powerknopf : Hier kannst du den Lautsprecher an- oder ausschalten.

: Hier kannst du den Lautsprecher an- oder ausschalten. Bass : Wenn du mehr Bass brauchst, kannst du so schnell mehr Bass zuschalten. Mit einem Doppeltipp kannst du auch den Treble anpassen.

: Wenn du mehr Bass brauchst, kannst du so schnell mehr Bass zuschalten. Mit einem Doppeltipp kannst du auch den Treble anpassen. Bluetooth : Über die Bluetooth-Taste kannst du dein Smartphone verbinden. Zum Einsatz kommt Bluetooth 5.0, sodass stabile Verbindungen gewährleistet sind.

: Über die Bluetooth-Taste kannst du dein Smartphone verbinden. Zum Einsatz kommt Bluetooth 5.0, sodass stabile Verbindungen gewährleistet sind. Quelle : Du kannst schnell zwischen DAB+, FM, AUX und Bluetooth wechseln.

: Du kannst schnell zwischen DAB+, FM, AUX und Bluetooth wechseln. Vor/Play/Pause/Zurück : Mit der kombinierten Taste kannst du Songs skippen, starten oder pausieren. Gleichzeitig kannst du so auch Radiofrequenzen suchen.

: Mit der kombinierten Taste kannst du Songs skippen, starten oder pausieren. Gleichzeitig kannst du so auch Radiofrequenzen suchen. 1/2/3 : Auf den drei Tasten kannst du jeweils eine Radiostation für den Schnellzugriff speichern.

: Auf den drei Tasten kannst du jeweils eine Radiostation für den Schnellzugriff speichern. Minus/Plus: Schnelle Möglichkeit, um die Lautstärke anzupassen.

Darüber hinaus liegt dem Lieferumfang auch eine Fernbedienung bei, mit der du alle Einstellungen aus der Ferne vornehmen kannst. Ich finde die kleine Remote zweckmäßig, aber kein Highlight. Hier hätte ich mir eine modernere Fernbedienung gewünscht, die besser zum Auftreten des Boomster 4 passt.

Wie klingt der Teufel Boomster 4?

Für einen Lautsprecher und ein Radio ist vor allem eins wichtig: der Klang. Ich bin wahrlich kein Audio-Experte, habe aber schon ziemlich viele Kopfhörer und Lautsprecher gehört und kann mir durchaus ein solides Urteil bilden.

Ich habe via Bluetooth über Apple Music zahlreiche Songs und Genres gehört und kann zu Anfang sagen, dass der Boomster 4 immer gut klingt. Moderne Pop-Songs, die mal leise und mal laut sind, spielt der Speaker mühelos ab. Sowohl die Stimme kommt gut rüber als auch die Instrumente, die keineswegs übertönen. Bei rockigen Songs vermischen die Instrumente naturgemäß mehr, dafür gibt es noch einmal mehr Bass. Da es hier einfache Anpassungsmöglichkeiten gibt, kann man den Bass dem eigenen Hörverhalten anpassen – von -6 bis +6.

Ich bin kein Fan von Hip-Hop und kann mir da kein gutes Urteil erlauben, aber mein Gehör sagt mir, dass auch das gut klingt. Klassische Musik habe ich über Apple Music Classical gestreamt – aber wirklich nur kurz, weil ich damit nichts anfangen kann. Dabei sind die Instrumente, die hier ja oftmals in großer Zahl zum Einsatz kommen, klar zu hören, ohne dass ich das Gefühl habe, dass ein Ton besonders hervorsticht. Auffällig unauffällig, würde ich sagen.

Ich bezeichne mich als Lifestyle-Hörer mit Hang zu Pop-Songs, die über den Teufel Boomster 4 richtig gut rüberkommen. Zum Einsatz kommen dabei zwei Hochtöner, zwei Mitteltöner und ein Tieftöner mit insgesamt 42 W. Ein Mikrofon ist übrigens nicht verbaut, sodass es keine smarte Anbindung gibt.

Akkulaufzeit von bis zu 23 Stunden

Obwohl der Boomster 4 auch richtig laut aufdrehen kann, reicht mir eine mittlere Lautstärke oftmals aus. Wenn du natürlich die nächste Party versorgen willst, drehst du vermutlich mehr auf, was dazu führt, dass der Akku schneller leer ist. Teufel gibt eine Laufzeit von 23 Stunden an, wenn man auf mittlerer Lautstärke hört. Wenn du mehr aufdrehst, sicherlich deutlich weniger – aber da man den Boomster 4 endlich mit USB-C laden und betreiben kann, ist das beim stationären Betrieb kein Problem.

Radio hören mit dem Teufel Boomster 4

Während es AirPlay 2 nicht gibt, setzt der Boomster 4 auf Radioempfang. Auf der Rückseite ist eine Antenne zu finden, die sich bei Bedarf ausfahren lässt. Als Empfangsarten stehen DAB+ und FM bereit, je nachdem, was du gerade hören willst. Über die Pfeiltasten kannst du einen Suchlauf starten, wobei du auch selbst die Frequenz einstellen kannst. Möchtest du eine Radiostation als Favoriten speichern, drückst du einfach lange auf die Tasten 1, 2 oder 3. Optional kannst du auch drei weitere Favoriten speichern, da über die Fernbedienung auch die Tasten 4, 5 und 6 bereitstehen.

Die Klangqualität über den Radioempfang ist gut, aber nicht so gut wie das Streaming über Bluetooth. Radiohören ist heutzutage immer noch weitverbreitet und auch abseits des Autos im Einsatz. Der Boomster 4 verbindet beide Welten, sodass der Lautsprecher flexibel einsetzbar ist. So kannst du zum Beispiel schnell deinen Lieblingsradiosender starten, während du am Abend deine Gäste mit Musik via Apple Music, Spotify, Amazon und Co. versorgst.

Integriertes Display zeigt Informationen

Hinter dem Grill befindet sich ein Display, das zum Beispiel die Quelle oder den gewählten Radiosender anzeigt. Beim Radiohören habe ich lediglich den Sendernamen gesehen, allerdings keine Songtitel. Sobald man Einstellungen vornimmt, ändert das Display natürlich den Text.

Des Weiteren kannst du die Helligkeit mit der Fernbedienung anpassen und, wer möchte, kann das Display auch komplett abschalten. Wundere dich nicht, wenn das Display bei „OFF“ nicht sofort ausgeht, denn hier gibt es eine kleine Verzögerung – das hat mich anfangs auch verwirrt.

Die Neuerungen des Boomster 4 im Überblick

Die meisten Neuerungen habe ich schon mit aufgelistet, doch für einen schnellen Überblick, ob sich ein Upgrade lohnt, schau gerne in die Liste:

Jetzt mit USB-C, Bluetooth AAC und aptX HD

Verbesserte Laufzeit von bis zu 23 Stunden bei 70 dB nach IEC-Norm

Zwei neue Farben: Mint Green und Moon Grey

Erweiterte Klangeinstellungen und mehr Stationsspeicher

Mein Fazit zum Teufel Boomster 4

Ich mache keinen Hehl daraus, dass ich die Marke Teufel mag. Und auch beim Boomster 4 macht Teufel keine Ausnahme und liefert wie gewohnt sehr gute Qualität ab. Die Verarbeitung ist spitze, die neuen Farbtöne sind ansprechend frisch und die Klangqualität ist Teufel-typisch super. Während man auf eine smarte Anbindung, Mikrofone, eine App und AirPlay 2 verzichten muss, gibt es ein Radio mit DAB+ und FM. Wenn das genau dein Hörverhalten anspricht, bekommst du mit dem Teufel Boomster 4 einen tollen Lautsprecher mit Radio, der im Vergleich zum Vorgänger in allen Belangen optimiert und auf den neuesten Stand gebracht wurde.

Preis und Verfügbarkeit

Teufels Boomster 4 startet vergünstigt in den Markt, da du zum Start nur 299,99 Euro statt 349,99 Euro bezahlen musst. Neben den zwei neuen Farben Mint Green und Moon Grey gibt es den Speaker auch klassisch in Night Black.