XGIMI Vibe One: Neuer Lifestyle-Beamer mit Akku und Netflix

XGIMI, eine führende Marke im Bereich Home-Entertainment-Projektoren, kündigt mit „Vibe by XGIMI“ eine neue Untermarke an, die nicht auf High-End, sondern auf Lifestyle setzt. Mit der Einführung der neuen Marke startet auch das erste Produkt, nämlich der Vibe One – ein kompakter Beamer mit Akku und Netflix.

Der neue Vibe One versteht sich als Lifestyle-Beamer und richtet sich an Nutzerinnen und Nutzer, die bisher keine Erfahrungen mit Projektoren gemacht haben. Dabei gefällt mir das „Lampen“-Design richtig gut, außerdem gibt es solide Spezifikationen. Der integrierte Akku spielt bis zu 1,2 Stunden, wobei auch Netflix offiziell mit an Bord ist. Darüber hinaus sind zwei Lautsprecher mit je 3 Watt von JBL integriert, die auch Support für Dolby Atmos liefern. Das Bild ist auf 1080p Full-HD beschränkt, und die 250 ISO-Lumen reichen nicht aus, um den Beamer bei Tageslicht zu betreiben.

XGIMI Vibe One bietet Full-HD

Des Weiteren hat der Vibe One ein Ambientelicht im Standfuß, das in acht verschiedenen Farben leuchten kann. Für das stets beste Bild gibt es eine automatische Trapezkorrektur sowie einen kontinuierlichen Autofokus, um das Bild in jeder Situation perfekt abzustimmen. Wenn du besonders kreativ sein willst, kannst du den Beamer mit den mitgelieferten Stickern personalisieren.

Der XGIMI Vibe One ist ab sofort für 249 Euro erhältlich und ist sowohl in der eher unauffälligen Farbe „Cloud Ash“ als auch in der Farbkombination Blau/Gelb „Blue Spark“ zu haben.