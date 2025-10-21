Apple hat MacBook-Nutzer jetzt offiziell davor gewarnt, Webcam-Abdeckungen zu verwenden. Was für viele nach einem harmlosen Stück Plastik aussieht, kann laut dem Unternehmen ernsthafte Schäden am ultradünnen Display verursachen – und das ausgerechnet beim Versuch, die eigene Privatsphäre zu schützen.

Viele greifen aus Sicherheitsgründen zu kleinen Clips, um die Kamera physisch abzudecken. Doch Apple erklärt, dass genau das zum Problem wird: Durch die zusätzliche Dicke zwischen Display und Tastatur entsteht beim Zuklappen Druck auf das empfindliche Panel. Da MacBooks extrem schmale Toleranzen haben, kann das in manchen Fällen sogar zu Displayrissen führen.

Webcam-Cover blockiert Sensoren

Aber nicht nur das Display ist gefährdet. Laut Apple können Webcam-Abdeckungen auch den Umgebungslichtsensor blockieren – jener Sensor, der die automatische Helligkeit und die True Tone-Farbanpassung steuert. Das Ergebnis: unnatürliche Farben und eine falsche Bildschirmbeleuchtung.

Apple betont jedoch, dass Nutzer sich um ihre Privatsphäre keine Sorgen machen müssen. Jede MacBook-Kamera ist fest mit einer grünen LED-Leuchte gekoppelt, die nur dann aufleuchtet, wenn die Kamera tatsächlich aktiv ist. Eine heimliche Aktivierung ohne sichtbares Lichtsignal sei laut Apple technisch ausgeschlossen. Zudem kann man in macOS selbst festlegen, welche Apps auf die Kamera zugreifen dürfen und welche nicht.

Mehr als ein Stück Papier sollte es nicht sein

Wer dennoch eine Kameraabdeckung verwenden muss, etwa aufgrund von Arbeitsplatzrichtlinien, sollte laut Apple zu ultradünnen Materialien greifen, die höchstens so dick sind wie ein Blatt Papier. Außerdem empfiehlt das Unternehmen, solche Abdeckungen vor dem Zuklappen des MacBooks zu entfernen. Kleber oder Folien sollten generell vermieden werden, da sie die Antireflexbeschichtung des Displays beschädigen können.

Am Ende bleibt Apples Botschaft eindeutig: Zwischen Display und Tastatur gehört nichts. Dank integrierter Sicherheitsfunktionen und der sichtbaren Kameraanzeige können MacBook-Nutzer unbesorgt bleiben – ganz ohne Risiko für ihr teures Display.

Foto: CloudValley Metall Webcam Abdeckung/Amazon.