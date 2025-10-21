Während das 3-in-1 Ugreen MagFlow Ladegerät für iPhone, Apple Watch und AirPods zusammen mit Netzteil und Kabel derzeit 124,99 Euro kostet, gibt es die 2-in-1 Variante für iPhone und AirPods gerade besonders günstig. Die Neuerscheinung, die auf Qi2 25W setzt, ist um 10 Euro reduziert und kostet nur noch 49,99 Euro (Amazon-Link) statt 59,99 Euro.

Wenn du ohne Apple Watch unterwegs bist, reicht dieses Ladegerät völlig aus. Da das Ladegerät Qi2 mit 25 Watt unterstützt, kannst du dein iPhone nicht nur magnetisch via MagSafe anheften, sondern auch ziemlich zügig aufladen. Du kannst dabei selbst entscheiden, ob du nur dein iPhone flach aufladen willst oder ob du auch die AirPods mit Strom versorgen willst. Dann musst du das Ladegerät aber aufklappen und das iPhone aufstellen, wobei sowohl das Hoch- als auch Querformat unterstützt werden.

Deine AirPods legst du einfach hinter dem geöffneten Ladeständer ab, sodass diese immer einsatzbereit sind. Da das Ladegerät klappbar ist, eignet es sich auch unterwegs sehr gut, da es im Rucksack nicht so viel Platz einnimmt. Während ein USB-C-Kabel im Lieferumfang enthalten ist, musst du ein Netzteil mit 45 Watt in Eigenregie stellen.