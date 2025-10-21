Tigerbox mini: Erster Eindruck und exklusives Video

Ursprünglich sollte sie bereits im vergangenen Jahr erscheinen, am Ende hat es ein kleines bisschen länger gedauert. Mittlerweile ist die Tigerbox mini im Handel erhältlich. Ihr bekommt den Lautsprecher für Kinder im Alter von zwei bis vier Jahren in fünf verschiedenen Designs. Der offizielle Listenpreis beträgt 129,99 Euro, im Handel könnt ihr durchaus schon ein paar Euro sparen.

Darum war ich so gespannt auf die Tigerbox mini

Mein fast sieben Jahre alter Sohn nutzt seit mehr als zwei Jahren die Tigerbox Touch. Ausgestattet mit einem Streaming-Abo für rund 8 Euro im Monat kann er über das Display Inhalte entdecken und selbst entscheiden, was er hören möchte. So hat er schon viele unterschiedliche Hörspiele und Geschichten gefunden. Eine Vorauswahl der „Helden“ und Themengebiete sowie eine Altersgruppe können Eltern dabei ganz einfach über die Tigertones-App festlegen.

Während die Tigerbox Touch für Kinder ab etwa vier Jahren gedacht ist, richtet sich die Tigerbox mini an jüngere Kinder. Im Gegensatz zur Toniebox 2 setzt sie auf ein Display und neben den Tigercards auch auf das Streaming-Abo. Praktisch: Wird bereits für eine andere Tigerbox bezahlt, kann man für die Tigerbox mini einfach ein zweites Profil anlegen – ganz ohne zusätzliche Kosten. Aus diesem Grund war ich auch so gespannt auf den kleinen Lautsprecher.

Der Streaming-Lautsprecher für kleine Kinder im Video

Einen ersten Eindruck der neuen Tigerbox mini und die wichtigsten Informationen rund um den Lautsprecher erhaltet ihr in unserem Video-Test. Ein paar Details wollen wir euch aber auch hier noch mit auf den Weg geben.

Bis zu 15 Alben oder Hörspiele können über die Tigertones-App ausgewählt und auf die Tigerbox mini geladen werden. In der App arbeitet man mit einer Merkliste, was ich nicht ganz intuitiv finde. Ich würde mir wünschen, wenn besser visualisiert würde, wie und welche Titel auf die Box gelangen.

Die Auswahl der Titel auf der Tigerbox mini erfolgt mit einem kleinen Drehrad und möglichst ohne Nutzung des Touchscreen. Neben einem Home-Button gibt es auch zwei Lautstärke-Knöpfe, deren Funktion meine kleine Tochter schnell verstanden hat.

Die Software hat noch Arbeit notwendig

Formfaktor, Design, Verarbeitungsqualität und die Akkulaufzeit von acht Stunden sind überzeugend. Definitiv gearbeitet werden muss dagegen noch an der Software. Einige versprochene Funktionen, wie etwa ein Sleep-Timer, Wecker oder die spannenden Routinen, die Kindern bei alltäglichen Aufgaben wie etwa dem Zähneputzen helfen sollen, fehlen dagegen noch. Zudem kam es zum jetzigen Zeitpunkt wiederholt zu Abstürzen, was im Kinderzimmer natürlich für Frust sorgt.

In den nächsten zwei Monaten sollte das Hamburger Entwicklerteam Gas geben, damit sich am Ende nicht nur die Hardware, sondern auch die Software stimmt. Bis Weihnachten gibt es jedenfalls noch viel zu tun.