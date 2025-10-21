Facebook: Neues Collagen-Tool nutzt Fotos für KI-Training

Meta hat am Freitag in Kanada und den USA den Rollout einer neuen Facebook-Funktion gestartet, die es Nutzenden ermöglicht, mithilfe von KI Collagen und Bildbearbeitungen ihrer Fotos zu erzeugen. Das Feature, dem man vorab den Zugriff auf die Fotos-App gewähren muss, sucht in den Aufnahmen nach den besten Fotos und Videos, lädt diese in die Cloud und erzeugt dann, KI-gestützt, entsprechende Collagen und Bearbeitungen.

Sobald ihr eingewilligt habt, arbeitet Metas KI beständig im Hintergrund und scannt kontinuierlich die Aufnahmen der User, um dann spontan Fotos und Videos vorzuschlagen, die für Collagen, Rückblicke, KI-Bearbeitungen, und thematische Aufbereitung in Frage kommen könnten. Die Vorschläge gehen dann erstmal nur an den Nutzenden. Sobald dieser sie postet, werden sie aber natürlich für andere sichtbar.

Wichtig ist auch, dass Meta, sobald die Vorschläge von den Nutzenden auf Facebook geteilt werden, diese dann automatisch auch nutzt, um seine KI damit zu trainieren. Die Aufnahmen auf dem Smartphone sollen laut Meta nicht für KI-Trainingszwecke genutzt werden, auch wenn die KI diese stetig scannt. Sobald der Nutzer aber eben eine solche KI-gestützt erstellte Collage oder ähnliches postet, werden die darin verwendeten Bilder von Meta für seine KI genutzt.

Opt-in und Opt-out in den Einstellungen erteilen

Wollt ihr nicht, das Meta eure Fotos für KI-Trainingszwecke verwendet, solltet ihr, sobald das Feature auch hierzulande eingeführt wird, auf die Funktion verzichten. Um das zu Tool zu aktivieren bzw. zu deaktivieren, müsst ihr in Facebook auf euer Profilfoto klicken, dann Einstellungen – Datenschutz – Einstellungen – Präferenzen – Vorschläge für Kamera-Aufnahmen auswählen und eure Zustimmung erteilen oder eben eure Ablehnung markieren.

Meta lockert weiterhin seine Datenschutzrichtlinien, um in der Lage zu sein, seine KI, Meta AI, anhand von Nutzerdaten zu trainieren. Im Dezember soll eine Funktion namens „KI-Unterhaltungen“ ausgerollt werden, die dazu beitragen soll, Inhalte zu personalisieren und passendere Werbeeinblendungen auszuspielen. Ein Opt-Out aus einigen dieser KI-Funktionen ist bei Meta nicht möglich.