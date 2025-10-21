Apple hat heute einen neuen Werbespot mit dem Titel „Great ideas start on Mac“ (Deutsch: „Große Ideen starten auf dem Mac“) veröffentlicht, in der die erst kürzlich verstorbene Dr. Jane Goodall zu Wort kommt, eine weltberühmte britische Verhaltensforscherin und Naturschützerin.

Im emotionalen Clip hört man Goodall sagen:

„Every story you love, every invention that moves you, every idea you wished was yours, all began as nothing. Just a flicker on a screen, asking a simple question: What do you see?“ Deutsch: „Jede Idee, die dich bewegt, fing einmal ganz klein an. Als Flackern auf einem Bildschirm, das dich fragt: Was siehst du?“

Der Spot ist eine Hommage an Kreativität, Vorstellungskraft und die Kraft, etwas aus dem Nichts zu erschaffen.

In der YouTube-Beschreibung fasst Apple die Botschaft zusammen:

„Von bahnbrechenden Entdeckungen bis preisgekrönten Filmen – alles fing einmal ganz klein an. Grenzenlose Möglichkeiten. Was machst du draus? Große Ideen starten auf dem Mac.“

Damit knüpft Apple an seine Tradition an, den Mac als Werkzeug für Kreative, Entwickler und Visionäre zu positionieren, ganz gleich, ob es um Forschung, Kunst oder Technologie geht.

Die Idee hinter der Kampagne

Wie Ad Age berichtet, erklärte Tor Myhren, Vice President of Marketing Communications bei Apple, den Hintergrund der Kampagne so:

„Diese Kampagne feiert den schwierigsten und geheimnisvollsten Teil einer großartigen Idee – ihren Ursprung: wie etwas aus dem Nichts entsteht, aus einer leeren Leinwand. Es ist bemerkenswert, wie viele der großartigen Ideen der Welt auf einem Mac entstanden sind. Diese Arbeit würdigt diese Ideen und alle, die versuchen, mehr daraus zu machen.“

Ein Abschied voller Respekt

Dr. Jane Goodall verstarb Anfang des Monats im Alter von 91 Jahren. Sie gilt als eine der bedeutendsten Wissenschaftlerinnen des 20. Jahrhunderts – vor allem durch ihre jahrzehntelange Forschung an Schimpansen in Tansania.

Apple-CEO Tim Cook würdigte sie mit bewegenden Worten:

„Jane Goodall war eine bahnbrechende Wissenschaftlerin und Führungspersönlichkeit, die uns allen so viel über die Schönheit und die Wunder unserer Welt beigebracht hat. Sie hat nie aufgehört, sich für die Natur, die Menschen und den Planeten, den wir teilen, einzusetzen. Möge sie in Frieden ruhen.“

Der Spot ist somit nicht nur Werbung für den Mac, sondern auch ein stilles Dankeschön an eine Frau, deren Ideen und Taten die Welt verändert haben.

Great ideas start on Mac | Apple

Große Ideen starten auf dem Mac | Apple