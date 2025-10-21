Mit iOS 26 hat Apple ein neues und für viele Nutzer und Nutzerinnen zunächst ungewohntes Erscheinungsbild namens „Liquid Glass“ eingeführt. Der Effekt sorgt dafür, dass Menüleisten, Buttons und andere Interface-Elemente wie aus Glas wirken – halbtransparent, reflektierend und dynamisch je nach Hintergrund. Doch nicht jeder war mit dem neuen, teils sehr transparenten Look zufrieden. Einige empfanden die Darstellung als zu unruhig oder ablenkend, besonders bei hellen Hintergrundbildern.

Bisher gab es in den Bedienungshilfen lediglich die eher versteckte Option „Transparenz reduzieren“, mit der sich der Effekt etwas abschwächen ließ. Mit iOS 26.1 bessert Apple nun nach und führt einen deutlich sichtbaren Schalter ein, mit dem sich der Stil von Liquid Glass gezielt anpassen lässt.

Über diesen neuen Transparenz-Regler können Nutzer und Nutzerinnen wählen, ob Liquid Glass klar und durchsichtig oder leicht getönt erscheinen soll. Die klare Variante entspricht dem bisherigen Design, lässt also Hintergründe stark durchscheinen. Die getönte Variante hingegen erhöht die Deckkraft, sorgt für mehr Kontrast und lässt die Benutzeroberfläche insgesamt ruhiger und harmonischer wirken.

iOS 26.1: „Liquid Glass“-Effekt konfigurieren

Auf iPhone und iPad : Einstellungen → Anzeige & Helligkeit → Liquid Glass

: Einstellungen → Anzeige & Helligkeit → Liquid Glass Auf dem Mac: Systemeinstellungen → Erscheinungsbild → Liquid Glass

Laut Apple wurde der neue Regler auf Basis von Nutzerfeedback entwickelt. Viele Beta-Testerinnen und -Tester wünschten sich eine einfachere Möglichkeit, das Design nach ihrem Geschmack zu personalisieren. Der Schalter erweitert somit die Anpassungsoptionen in iOS 26.1, iPadOS 26.1 und macOS Tahoe 26.1 und bietet mehr Kontrolle über die Darstellung des Systems.

Die Änderung wirkt sich systemweit aus, also auch in Apps, Menüs und auf dem Sperrbildschirm, wo Benachrichtigungen, Widgets und Interface-Elemente nun wahlweise kräftiger oder transparenter erscheinen können.

iOS 26.1 befindet sich derzeit in der Beta-Phase und wird voraussichtlich demnächst alle freigegeben. Apple zeigt damit erneut, dass selbst kleine Design-Details ein wichtiger Teil des Nutzererlebnisses sind und dass man Feedback der Community ernst nimmt.