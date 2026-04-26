Die Highlights der Woche: Noch ein Video für euch

Die Woche stand ganz im Zeichen der Ankündigung von Tim Cook, den Chefposten bei Apple an John Ternus zu übergeben. Am Montagabend um kurz vor 23 Uhr veröffentlichte Apple ziemlich überraschend die entsprechende Pressemitteilung auf seiner Webseite. Die Sache war sogar so geheim, dass lokale Apple-Abteilungen die Information nicht vorab enthielten. Während übersetzte Pressemitteilungen in anderen Ländern üblicherweise zeitgleich veröffentlicht werden, etwa beim Lauch neuer Produkte, war das rund um den Cook-Rücktritt nicht der Fall. Und selbst Mark Gurman hat eine so zeitige Verkündung nicht vorhergesehen.

Ich bin gespannt, wie sich die nächsten Jahre unter John Ternus entwickeln werden. Immerhin gilt der ehemalige Hardware-Chef als detailverliebt und hat sogar schon mit Steve Jobs zusammengearbeitet. Ob man irgendwann mitbekommt, dass er die Zügel in der Hand hält? Ab dem 1. September ist es soweit, kurz danach steht die Präsentation der neuen iPhone-Modelle an.

Aber auch abseits von Apple war bei uns im Blog in dieser Woche wieder einiges los. So könnt ihr zum Beispiel zwei neue YouTube-Videos ansehen. Das erste dreht sich um die DJI Avata 360, eine Drohne mit 360-Grad-Kamera. Selbst mich als Einsteiger hat dieses Modell absolut fasziniert. Die Combo mit Zusatz-Akkus, Tasche und Controller ist mit rund 900 Euro nicht ganz günstig, das Erlebnis ist aber auch ganz besonders. Schaut gerne noch mal rein:

Und dann hätten wir, quasi frisch aus der Presse, noch ein weiteres Video für euch. In Amsterdam haben wir uns vor zwei Wochen die Anker Solix Solarbank Max AC angesehen. Es handelt sich um eine einfach zu installierende Speicher-Lösung für alle Häuser mit einer großen PV-Anlage, die bisher keinen Speicher haben.

Neues aus dem Hueblog

Bei Philips Hue steht der Start von SpatialAware kurz bevor. Allerdings wird das Feature nur für die Hue Bridge Pro verfügbar sein. Warum ist das so? Im Hueblog erfahrt ihr es. Außerdem haben wir alle Informationen zum Hue Bright Days Sale für euch gesammelt – dort gibt es bis zu 30 Prozent Rabatt und einige neue Produkte zu richtig guten Preisen.

Alle Top-Themen der Woche im Überblick