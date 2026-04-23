Zum Verkaufsstart im Video: Die DJI Avata 360

Schon vor ein paar Wochen habe ich meine ersten Eindrücke rund um die DJI Avata 360 mit euch geteilt. Die 360-Grad-Drohne ist seit heute offiziell erhältlich und das ist Grund genug, sich die Sache noch einmal im Detail anzusehen. Zu diesem Zweck habe ich ein kleines Video erstellt, dass ihr euch auf unserem YouTube-Kanal ansehen könnt.

Die DJI Avata 360 ist ab heute über store.dji.com und bei Händlern wie Amazon verfügbar. Die Preise und Konfigurationen sind wie folgt:

DJI Avata 360 (nur Drohne) für 459 Euro

DJI Avata 360 (DJI RC 2) für 719 Euro

DJI Avata 360 Fly More Combo (DJI RC 2) für 939 Euro

DJI Avata 360 Motion Fly More Combo für 939 Euro

Die DJI Avata 360 im Video

Das 360°-Objektiv verwendet 1-Zoll-äquivalente Sensoren, die 360-Grad-Aufnahmen mit reichhaltigen Details für 8K/60fps-HDR-Videos und 120-MP-Fotos ermöglichen. Sowohl Videos als auch Fotos können direkt exportiert oder in der Postproduktion neu gerahmt werden. Zudem ermöglicht der Einzelobjektiv-Modus, die klassische Avata-Aufnahme in 4K/60 fps zu nutzen.

Die Avata 360 bietet bis zu 23 Minuten Flugzeit1 und verfügt über mehrere standardmäßige Sicherheitsfunktionen, darunter die omnidirektionale Hinderniserkennung bei Nacht sowie integrierte Propellerschutzvorrichtungen. Bei Beschädigung kann die Kameralinse problemlos mit dem DJI Avata 360 Ersatzlinsen-Kit inklusive Werkzeugen (separat erhältlich) ausgetauscht werden. In der Postproduktion kann mithilfe der DJI Fly und DJI Studio Apps eine einzelne Aufnahme mit dem 360-Grad-Imaging der Drohne in mehrere meisterhafte Kreationen verwandelt werden.

DJI Avata 360 Fly More Combo (RC 2), 360°-Drohne mit 1-Zoll-8K-360°-Imaging für... 1-Zoll-8K-360°-Imaging – Mit 1-Zoll-äquivalenten Sensoren [1] werden Licht und Schatten mit außergewöhnlicher Klarheit eingefangen...

O4+ FHD-Videoübertragung – Bietet starke Störfestigkeit, liefert hochauflösende Übertragung mit hoher Bildrate in 1080p/60 fps und unterstützt...

Zwei weitere neue Drohnen: DJI Lito X1 und Lito 1

Falls ihr nicht gleich über 900 Euro für die Fly More Combo ausgeben möchtet, hat DJI heute zwei weitere Drohnen vorgestellt. Die DJI Lito 1 ab 339 Euro und die DJI Lito X1 ab 419 Euro. Beide haben nur eine einfache 4K-Kamera ohne 360-Grad-Funktion.

Die neue Reihe von Kameradrohnen-Einsteigermodellen wurde vor allem für aufstrebende Content Creator entwickelt, die sich zum ersten Mal mit Luftaufnahmen beschäftigen. Sie macht Luftaufnahmen aus großer Höhe vom ersten Moment an zugänglich und einsteigerfreundlich. Mit ihren ausgewogenen Funktionen bieten die Lito X1 und Lito 1 die perfekte Balance zwischen hoher Leistung und attraktivem Preis.

Die intelligenten Aufnahmefunktionen wie ActiveTrack, QuickShots, MasterShots, Hyperlapse und Panorama erleichtern den Einstieg und sorgen vom ersten Start an für professionelle Ergebnisse. Gleichzeitig bietet die Lito 1 einen 1/2″-CMOS-Sensor mit 48 MP und eine umfassende omnidirektionale 5-Lux-Hinderniserkennung, wodurch Sicherheits- und Trackingfunktionen in einem noch erschwinglicheren Paket bereitgestellt werden.