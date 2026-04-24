Neuer Matter over Thread Präsenzmelder von Meross startet für 33,99 Euro

Meross hat einen neuen Präsenzmelder auf den Markt gebracht, der ab sofort im Handel erhältlich ist. Im Gegensatz zu vielen anderen Produkten des Herstellers funkt der neue Sensor nicht über WLAN, sondern erfreulicherweise über Matter over Thread. So ist zwar ein Thread Border Router erforderlich, dafür aber auch eine direkte Kopplung mit Apple Home möglich.

Preislich ist der neue Matter over Thread Präsenzmelder von Meross zum Start sehr attraktiv. Statt der offiziellen 49,99 Euro sinkt der Preis auf nur noch 33,99 Euro, wenn ihr den Coupon auf der Produktseite aktiviert und zusätzlich an der Kasse den Gutschein 9GU5LTHK einlöst.

Der Sensor kann flexibel aufgestellt oder an der Wand montiert werden. Die Halterung ermöglicht es euch, den Erfassungswinkel individuell einzustellen. So könnt ihr den Sensor von Meross beispielsweise so positionieren, dass kleinere Haustiere am Boden erst gar nicht erfassen werden. Die maximale Reichweite des Sensors beträgt sechs Meter.

Präsenzmelder wird über die Meross-App noch vielseitiger

Eine einmalige Konfiguration des Sensors über die Meross-App ist dabei durchaus interessant, denn der Sensor erkennt drei Erfassungsbereiche mit unterschiedlichen Entfernungen. Für jeden dieser drei Bereiche kann ein virtueller Sensor erstellt werden, der dann als eigenständiges Gerät in Apple Home auftauchen kann. So ist eine noch präzisere Steuerung und Automatisierung möglich.

Der Sensor von Meross ist mit einer CR123A-Lithiumbatterie ausgestattet, die eine Laufzeit von bis zu drei Jahren ermöglichen soll. Dank IP67 und einem Temperaturbereich von -20 bis 60 Grad Celsius ist der Matter over Thread Präsenzmelder auch für den Einsatz im Außenbereich geeignet. Im Vergleich zu einem klassischen Bewegungsmelder hat er den großen Vorteil, dass er menschliche Präsenz bis zu einer Entfernung von vier Metern erkennen kann. Wenn ihr also lange auf dem Sofa liegt oder auf dem stillen Örtchen sitzt, bleibt das Licht eingeschaltet und geht nicht nach ein paar Minuten wieder aus.