Readly schließt sich Cafeyn an: Neue App und gleichbleibender Abo-Preis

Nutzererlebnis soll vertraut bleiben

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Readly auf dem iPad.

Die beliebte Lese-App Readly, die einen Zugang zu rund 6.000 Magazinen und Zeitschriften in einer einzigen Anwendung ermöglicht, wird sich in Kürze mit dem französischen Unternehmen Cafeyn zusammenschließen. Für die meisten Nutzer und Nutzerinnen wird sich zunächst wenig ändern: Readly betont, dass das bestehende Konto, persönliche Einstellungen und der Zugang zu den Titeln erhalten bleiben. Auch der Abo-Preis bleibt unverändert. Weitere Details zum Übergang sollen folgen, sobald die neue App mit überarbeiteter Benutzeroberfläche verfügbar ist.

Im Zuge der Übernahme wird es nämlich eine komplett neue App geben, die auf den bewährten Stärken von Readly aufbaut. Wer Readly nutzt, muss aktuell nichts unternehmen: Man wird rechtzeitig informiert, sobald die aktualisierte Version verfügbar ist. Readly verspricht, dass das Nutzungserlebnis vertraut bleibt und weiterhin Tausende Titel zugänglich sein werden. Die Umstellung soll reibungslos verlaufen, ohne dass Personen mit aktivem Abo aktiv werden müssen.


Datenweitergabe für reibungslosen Übergang

Readly auf dem iPhone.
Die Readly-App wird bald durch eine komplett neue Anwendung ersetzt werden.

Ein wichtiger Punkt für Readly-User: Im Rahmen des Übergangs werden Nutzerdaten mit Cafeyn geteilt, um den Betrieb zu sichern und die neue Phase vorzubereiten. Readly verweist auf ein separates Informationsschreiben, in dem die Details zur Datenweitergabe erläutert werden. Solange Preis, Inhalte und Komfort unverändert bleiben, dürfte die Umstellung für die meisten Nutzer eher unauffällig verlaufen.

Readly und Cafeyn teilen laut eigener Aussage „das Engagement für hochwertige redaktionelle Inhalte und durchdachte Leseerlebnisse“. Der Zusammenschluss soll es Readly laut Aussage in einer Pressemitteilung ermöglichen, sich weiterzuentwickeln und gleichzeitig in ein verbessertes Produkterlebnis zu investieren. Damit reagiert das Unternehmen auf die wachsenden Anforderungen im digitalen Zeitschriftenmarkt.

Für Personen mit aktivem Readly-Abonnement ändert sich vorerst wenig: Der Zugang zu Magazinen und Zeitschriften bleibt bestehen, der Preis unverändert, und das vertraute Nutzungserlebnis wird beibehalten. Die Zusammenarbeit mit Cafeyn könnte jedoch langfristig zu einer noch ansprechenderen App führen. Nutzer und Nutzerinnen sollten daher die kommenden Updates im Auge behalten, um von den Neuerungen zu profitieren. Die Readly-App (App Store-Link) ist kostenlos im deutschen App Store für iPhones und iPads erhältlich, das Abo kostet 14,99 Euro/Monat. Aktuell gibt es den ersten Monat für nur 99 Cent.

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Entwickler: Readly
Preis: Kostenlos+

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Mel
Ich bin seit 2011 Teil des appgefahren-Redaktionsteams und war schon immer an Innovationen im Tech-Bereich und Gadgets interessiert. Wann immer es praktisches Outdoor-Zubehör oder interessante Foto-Apps gibt, bin ich Feuer und Flamme, denn auch in meiner Freizeit bin ich gerne mit dem Rad oder der iPhone-Kamera unterwegs. Seit einiger Zeit nutze ich aktiv das Fediverse und berichte über neue Apps, Dienste und Entwicklungen.

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