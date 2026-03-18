Öffentliche Freigabe steht bevor: Finale Beta-Version von iOS 26.4 ist da

Apple hat die sogenannte Release-Candidate-Version von iOS 26.4 und iPadOS 26.4 freigegeben, während die finale Veröffentlichung damit unmittelbar bevorsteht. Denn diese Version gilt als nahezu fertige Software, sofern keine schwerwiegenden Fehler mehr entdeckt werden.

Letzter Schritt vor dem offiziellen Release

Die neue Version folgt nur eine Woche nach der vierten Beta, weshalb Apple den Entwicklungsprozess jetzt abschließt. Sowohl Entwickler als auch öffentliche Beta-Tester können das Update direkt über die Einstellungen laden, indem sie den Bereich „Softwareupdate“ öffnen.

iOS 26.4: Apple Music wird kreativer

In Apple Music führt Apple eine neue Funktion namens Playlist Playground ein, mit der Nutzer Playlists per Texteingabe erstellen können. Dadurch lassen sich Songs für jede Stimmung oder Aktivität generieren, während die App gleichzeitig personalisierte Vorschläge liefert. Zusätzlich hilft eine neue Funktion dabei, Konzerte in der Nähe zu finden, während überarbeitete Albumansichten mit großflächigen Grafiken für mehr Übersicht sorgen.

iOS 26.4: Podcasts bekommen Video-Funktion

Auch Apple Podcasts wird erweitert, denn künftig lassen sich Video-Podcasts direkt in der App erstellen und verbreiten. Dabei integriert Apple die Videos in bestehende Funktionen wie Empfehlungen, wodurch Inhalte leichter entdeckt werden.

iOS 26.4: Neue Emojis und praktische Features

Mit iOS 26.4 kommen außerdem neue Emojis auf iPhone und iPad, während unter anderem ein Orca, eine Schatztruhe oder ein Posaunen-Symbol ergänzt werden. Zusätzlich aktiviert Apple den Schutz für gestohlene Geräte standardmäßig. Ein neues Musik-Widget ist mit dabei sowie neue Schlafmetriken.

Updates auch für Watch, TV und Vision Pro

Parallel dazu hat Apple auch Release Candidates für weitere Systeme veröffentlicht:

watchOS 26.4 bringt neue Schlafdaten wie die durchschnittliche Schlafenszeit

tvOS 26.4 entfernt alte iTunes-Apps und optimiert Audio über HDMI

visionOS 26.4 verbessert das Streaming

Release steht kurz bevor

Da Apple nun die finale Testphase erreicht hat, dürfte iOS 26.4 und Co. vermutlich in der nächsten Woche erscheinen.