Whiskr: Kostenlose Whisky-Tasting-App zum Entdecken und Genießen

Mit Whiskr (App Store-Link) hat das Berliner Entwicklerstudio at² eine App geschaffen, die Whisky-Fans eine einfache und werbefreie Plattform bietet, um ihre Verkostungen zu dokumentieren, zu vergleichen und zu teilen. Die App richtet sich an alle, die ihre persönlichen Eindrücke von Aromen, Geschmacksnoten und Favoriten festhalten möchten und dabei eine individuelle Sammlung aufbauen wollen. Whiskr ist dabei bewusst schlicht und intuitiv gestaltet, um den Fokus auf das Wesentliche zu legen: Das Erlebnis des Verkostens.

Whiskr ist für das iPhone erhältlich, benötigt mindestens iOS 26.0 oder neuer sowie rund 5 MB an freiem Speicherplatz, und verzichtet auf aufdringliche Werbung und komplexe Funktionen. Stattdessen setzt die App auf eine klare, nutzerfreundliche Oberfläche, die es ermöglicht, Verkostungen mit wenigen Klicks zu erfassen. Ob Notizen zu Aromen, Bewertungen oder Fotos: Alles lässt sich mühelos festhalten.

Die App ist kostenlos erhältlich, was die Philosophie von at² widerspiegelt: Software sollte vor allem durch ihren Nutzen überzeugen, nicht durch Monetarisierung. Ein optionales 0,99 Cent/Monat-Abo dient als symbolischer Beitrag. Zusätzliche Features werden damit nicht freigeschaltet, allerdings bekommt man Early Access zu geplanten neuen Funktionen wie einem iCloud-Sync oder einer Export-Möglichkeit.

Für alle, die Whisky lieben und teilen möchten

Whiskr ist nicht nur ein digitales Notizbuch, sondern auch eine Community-Plattform. Nutzer und Nutzerinnen können ihre Sammlungen und Bewertungen mit anderen teilen, sich inspirieren lassen oder sich über neue Entdeckungen austauschen. Die App fördert so den Austausch unter Whisky-Fans und macht das Verkosten zu einem gemeinsamen Erlebnis.

Mit Whiskr zeigt das Berliner Entwicklerstudio darüber hinaus, wie Softwareentwicklung auch funktionieren kann: „Im Mittelpunkt steht für uns immer herausragende Software – nicht Umsatzmaximierung“, erklärt Thomas Otto, Geschäftsführer von at².

Whiskr ist ein konkretes Beispiel für diese Haltung: Die App ist ein Werkzeug, das genutzt werden soll, ohne die User durch Werbung oder versteckte Kosten zu belasten. Diese Philosophie prägt auch die individuellen Anwendungen, die at² für Marken, Museen und Events entwickelt. Wer Whisky liebt und seine Entdeckungen dokumentieren möchte, findet in Whiskr daher einen tollen neuen Begleiter, der zudem kostenlos und ohne versteckte Mehrkosten erhältlich ist.