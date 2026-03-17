Post & DHL App: Jetzt mit anpassbaren Push-Benachrichtungen

Die Post & DHL App (App-Store-Link) der Deutschen Post hat ein Update bekommen, dass es euch ermöglicht, genauere Push-Benachrichtigungen zu erhalten. So könnt ihr euch zum Beispiel dezidiert über unerwartete Ereignisse im Sendungsverlauf eures Pakets oder den anvisierten Lieferzeitpunkt informieren lassen. Voraussetzung ist, dass ihr einen Account anlegt.

Wenn ihr einen Account angelegt habt, könnt ihr in den App-Einstellungen die Push-Mitteilungen aktivieren und hier nun sehr genau auswählen, über welche Ereignisse oder Dinge ihr benachrichtigt werden wollt. Dabei gibt es verschiedene übergeordnete Kategorien wie „Paketempfang“, „Serviceinformation“, oder „Paketversand“.

Zu diesen findet ihr nun diverse unterschiedliche Subkategorien, die ihr per Toogle-Button an- oder abwählen könnt. Wollt ihr über alle möglichen Ereignisse benachrichtigt werden, genügt ein Klick auf den Button „Alle bestätigen“. Im Nachgang erhaltet ihr dann zu jeder Sendung, die ihr in der App über die Sendungsnummer verfolgt eine entsprechende Mitteilung.

Post & DHL App-Update jetzt im Store laden

Das Update der Post & DHL App ist ab sofort im App Store verfügbar. Die App ist sowohl für das iPhone als auch für iPad und Apple Watch verfügbar. Systemvoraussetzungen sind iOS bzw. iPadOS 16.6. und watchOS 5.0.