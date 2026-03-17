Aqaras neue Smart Home-Kameras: Kamera-Hub G350 und Türklingel-Kamera G400

Das bei uns im Blog bestens bekannte Smart Home-Unternehmen Aqara erweitert das eigene Portfolio mit zwei neuen Sicherheitslösungen für moderne Smart Homes: Der weltweit ersten Matter-zertifizierten Kamera, dem Kamera-Hub G350 und der kabelgebundenen Türklingel-Kamera G400. Beide Geräte setzen auf nahtlose Kompatibilität, fortschrittliche KI-Erkennung und maximalen Datenschutz.

Kamera-Hub G350: Die erste Matter-zertifizierte All-in-One-Lösung

Der Aqara Kamera-Hub G350 ist ein Meilenstein für das Smart Home: Als erste Kamera mit Matter-Zertifizierung bietet er nicht nur eine Live-Ansicht mit Zwei-Wege-Audio und Benachrichtigungen, sondern fungiert gleichzeitig als Zigbee-Hub und Matter-Controller. Damit lassen sich sowohl Aqara-Zigbee-Geräte als auch Matter-fähige Produkte anderer Hersteller zentral steuern. Die Matter-Bridge-Funktion bindet Aqara-Geräte sogar in fremde Matter-Ökosysteme ein.

Technisch überzeugt der G350 mit einem Dual-Objektiv-System: Eine 4K-Weitwinkelkamera kombiniert mit einem 2,5K-Teleobjektiv ermöglicht dank 9-fachem Hybridzoom und 360°-Schwenk-Neige-Mechanismus sowohl Panoramaaufnahmen als auch präzise Detailansichten. Eine integrierte KI sorgt dafür, dass Personen und Haustiere im Bild bleiben, während unwichtige Ereignisse herausgefiltert werden. Für maximalen Datenschutz bietet der Hub eine verschlüsselte Cloud-Speicherung, lokale Aufzeichnungsmöglichkeiten und einen physischen Objektivschutz, der die Linse bei Ausschaltung der Kamera automatisch abdeckt.

Aqara 4K UHD Dual Objektiv Kamera-Hub G350, Überwachungskamera Innen mit 9X Zoom und... 4K-UHD-Dual-Objektiv-Kamera & 9-facher Hybridzoom: Die überwachungskamera G350 verfügt über ein Dual-Kamerasystem, das jedes Detail erfasst. Das...

KI-Auto- & Nahbereichsverfolgung: Die KI-Auto-Verfolgungsfunktion erkennt und verfolgt sich bewegende Objekte wie Menschen oder Haustiere und hält...

Türklingel-Kamera G400: Außenüberwachung mit PoE und lokaler KI

Die kabelgrbundene Aqara Türklingel-Kamera G400 ist speziell für den Außeneinsatz konzipiert und bietet dank 2K-Auflösung, 165°-Ultraweitwinkel und 3:4-Seitenverhältnis eine optimale Erfassung von Besuchern und Paketen. Mit Power-over-Ethernet (PoE) oder der Nutzung bestehender 8–24-V-Türklingelverkabelung garantiert sie eine unterbrechungsfreie Stromversorgung und stabile Netzwerkverbindung. Dualband-WiFi 6 mit 2,4 und 5 GHz sorgt darüber hinaus für eine zuverlässige Datenübertragung.

Ein besonderes Highlight ist die lokal und cloudbasierte KI-Erkennung: Die Kamera identifiziert Personen, Pakete, Fahrzeuge und Tiere, und das selbst ohne Internetverbindung. Cloud-basierte Algorithmen ermöglichen zudem Gesichtserkennung und kontextbezogene Sicherheitswarnungen. Die G400 lässt sich nahtlos in Apple Home mit HomeKit Secure Video, Amazon Alexa, Google Home und SmartThings integrieren. Dank RTSP-Unterstützung ist auch die Anbindung an Netzwerk-Videorecorderssteme wie Home Assistant möglich.

Datenschutz und Kompatibilität im Fokus

Beide Geräte setzen auf höchste Datenschutzstandards: Der Kamera-Hub G350 und die Türklingel-Kamera G400 bieten lokale Speicherung per microSD-Karte bis 512 GB, NAS-Backup-Optionen und Ende-zu-Ende-verschlüsselte Cloud-Speicherung über Aqaras HomeGuardian. Aqara betont, dass Nutzer und Nutzerinnen die volle Kontrolle über ihre Daten behalten, unabhängig vom gewählten Ökosystem.

Der Kamera-Hub G350 ist ab sofort bei Amazon zum Preis von 139,99 Euro erhältlich. Die Türklingel-Kamera G400 kann ebenfalls ab sofort Amazon für 99,99 Euro bestellt werden.