Simplebanking: Kontostand über Mac-Menüleiste immer im Blick

Wer seine Finanzen im Blick behalten will, muss nicht mehr ständig die Banking-App öffnen: Die Mac-App Simplebanking zeigt den aktuellen Kontostand direkt in der Menüleiste an – diskret, sicher und ohne Umwege. Egal ob Sparkasse, Volksbank oder N26: Die App verbindet sich per Open Banking (PSD2) mit nahezu allen deutschen Banken und liest die Kontodaten standardisiert aus. Die Installation ist in zwei Minuten erledigt und der Lesezugriff bleibt auf das Notwendigste beschränkt: Überweisungen oder andere Transaktionen sind aus der App heraus nicht möglich.

Simplebanking setzt auf Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und den europäischen Open-Banking-Standard. Die Verbindung zur Bank läuft über den regulierten Anbieter YAXI, der ausschließlich Lesezugriff hat. Der gesamte Quellcode der App ist quelloffen und auf GitHub einsehbar. Nutzer und Nutzerinnen müssen sich zudem keine Sorgen um die Sicherheit ihrer Daten machen: Simplebanking speichert keine Bankdaten, sondern zeigt sie lediglich an, und das nur nach erfolgreicher Identifizierung über die Bank selbst.

Die App bietet nicht nur einen schnellen Blick auf den Kontostand, sondern auch eine automatisch kategorisierte Umsatzliste mit Händlerlogos und Suchfunktion. Eine Ausgaben-Heatmap visualisiert tägliche Ausgaben, während die Abo-Erkennung wiederkehrende Buchungen markiert und direkt zu Kündigungslinks verweist. Der Financial Health Score gibt zudem basierend auf Einnamen, Sparrate und Ausgaben einen Aufschluss über die finanzielle Stabilität. Wer möchte, kann den Kontostand in der Menüleiste auch ausblenden, um die eigene Privatsphäre zu wahren: Dann wird der Kontostand in der Menüleiste nur angezeigt, wenn man mit der Maus darüber fährt.

Kein Ersatz fürs Online-Banking, sondern smarte Ergänzung

Simplebanking ist bewusst keine klassische Banking-App. Es gibt keine Überweisungsfunktionen, keine Kartenverwaltung und keine Transaktionen. Stattdessen konzentriert sich die App darauf, den Usern ein bewussteres Finanzmanagement zu ermöglichen. „Die meisten Banking-Apps sind dafür gebaut, damit du Dinge tust […]. Simplebanking ist gebaut, damit du Dinge realisierst“, heißt es auf der Website. Die App richtet sich an alle, die ihre Finanzen im Alltag im Blick behalten wollen, ohne ständig zwischen Tabs oder Apps wechseln zu müssen.

Der Entwickler arbeitet bereits an neuen Features: Geplant sind eine kontenübergreifende Unified Inbox, die Integration von KI-Analysen, etwa mit OpenAI, Anthropic oder Gemini, sowie erweiterte Exportfunktionen für Kontoauszüge. Zudem sollen individuelle Design-Themes, etwa im Retro-Game-Boy- oder 90er-Norton-Commander-Stil, die App noch persönlicher gestaltbar machen. Simplebanking vom deutschen Entwickler Maik Klotz ist kostenlos für macOS erhältlich und wird basierend auf Nutzerfeedback kontinuierlich weiterentwickelt.