Dreame L50s Pro Ultra: Neues Modell mit Top-Technik zum kleinen Preis

Die LxxS-Serie von Dreame, oder wie auch immer ich sie bezeichnen soll, war schon in den vergangenen Jahren ein Garant für starke Technik zum kleinen Preis. Nach dem Dreame L40s Pro Ultra scheint sich genau das nun mit dem Dreame L50s Pro Ultra fortzusetzen. Der Saug- und Wischroboter ist für seinen Preis ziemlich stark ausgestattet.

Regulär soll das neue Mittelklasse-Modell von Dreame 749 Euro kosten, zum Start auf Amazon gibt es aber direkt einen satten Rabatt. So könnt ihr für 649 Euro (Amazon-Link) zuschlagen und bekommt dafür einige spannende Features geboten.

Los geht es mit der Saugkraft, die vom Hersteller mit 30.000 Pascal angegeben wird. Die werden natürlich nicht dauerhaft abgerufen, können bei erkannten Verschmutzungen oder auf Teppichen allerdings den Unterschied machen. Die Hauptbürste des Dreame L50s Pro Ultra ist an einer Seite offen gestaltet, so dass sich Haare nicht aufwickeln.

Mit diesen Funktionen punktet der Dreame L50s Pro Ultra

Weiter geht es mit dem Antrieb. Der ist so gestaltet, dass der Roboter über 2,2 Zentimeter hohe Kanten klettern kann. Bei doppelten Schwellen sind sogar bis zu 4 Zentimeter möglich. An solchen Hürden scheitern einfache Roboter bereits, bisher hat man die Kletter-Funktion nur in den Top-Modellen bekommen.

Einen ziemlich guten Job hat Dreame in den letzten Jahren bei der Selbstreinigung gemacht – und damit meine ich nicht nur die Reinigung der Wischpads, die beim L50s Pro Ultra mit 100 Grad Temperatur erfolgt. Auch das Waschbrett selbst wird bei den Pad-Modellen ziemlich gut gereinigt. Auch beim neuen Modell wirbt der Hersteller mit genau dieser Funktion.

Natürlich ist der Dreame L50s Pro Ultra mit allen weiteren Funktionen ausgestattet, die man von einem Modell dieser Art erwarten kann. Das wären beispielsweise eine ausfahrbare Seitenbürste und ausfahrbare sowie anhebbare Wischpads, aber auch eine integrierte Kamera mit Hindernis-Erkennung. Nur auf absolute Premium-Features, wie etwa einen Mopp-Wechsel oder einen einfahrbaren Laserturm, muss man beim Dreame L50s Pro Ultra verzichten.