Warum sind Router eigentlich immer steril und langweilig, obwohl sie oftmals prominent im Raum platziert sind? Dieses Problem löst endlich der Huawei X3 Pro, denn statt auf schnöde Schwarz-Weiß-Optik zu setzen, verfügt der Mesh-Router über ein spannendes Designkonzept. Auf den ersten Blick ist der Huawei X3 Pro nicht als Router erkennbar, da er quasi wie eine moderne Designerlampe aussieht.

Angebot HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro Suite Router, Dual-Band Wi-Fi 7 BE 3600, nahtloses Roaming... Ästhetik inspiriert von der Natur: Der HUAWEI Mesh X3 Pro vereint ein von schneebedeckten Bergen inspiriertes Design mit einem Lichtspiel, das die...

Nahtloses WLAN im ganzen Zuhause: Ein Master-Router und mehrere Extender sorgen für eine vollständige Abdeckung. Für nahtloses Roaming reicht ein...

Das Paket, bestehend aus Router und Repeater, ist besonders spannend, denn so lassen sich größere Wohnungen und kleinere Häuser flächendeckend mit schnellem WLAN versorgen. Die Haupteinheit ist dabei eine Art „Mount Everest“, denn im Inneren ist die Antenne in einem Berg versteckt, der auch noch schön beleuchtet ist.

Dabei ändert sich die Beleuchtung entweder automatisch oder je nach Wetterlage vor der eigenen Haustür. Scheint die Sonne, leuchtet der Berg in einem warmen Weißton. Wenn es regnet, wechselt die Anzeige zu einem kalten Weißton. Eine farbige Anzeige unterstützt der Huawei X3 Pro nicht, was meiner Meinung nach auch das elegante Erscheinungsbild zerstören würde.

Nachts schaltet sich die Beleuchtung automatisch aus, und optional kann man mit einem Finger auf die Oberseite tippen, um zwischen den zwei Intensitätsstufen zu wechseln. Der dritte Klick schaltet die Beleuchtung komplett aus.

Huawei X3 Pro muss sich nicht verstecken

Während viele Router in Schränken und Sideboards verschwinden, ist der Huawei X3 Pro prädestiniert dafür, gezeigt zu werden. Und das bringt einen weiteren Vorteil: Verschwindet der Router in einem Schrank, verringert sich die Sendeleistung. Genau aus diesem Grund sollte ein Router möglichst frei stehen, um die bestmöglichen Geschwindigkeiten zu ermöglichen. Hier schlägt man also zwei Fliegen mit einer Klappe, da man den Router aufgrund des schönen Designs keineswegs verstecken will und gleichzeitig dafür sorgt, dass die Antenne frei funken kann.

Die Haupteinheit des Huawei X3 Pro ist mit zwei schnellen Ethernet-Ports ausgestattet, die jeweils 2,5 Gigabit unterstützen. Ein Port ist für den Anschluss am eigentlichen Router/Modem vorgesehen, während der zweite Port einen Direktanschluss für Computer, Smart-Home-Bridge und Co. ermöglicht. Möchte man die Anschlüsse erweitern, muss ein zusätzlicher Switch dazwischengeschaltet werden.

Der kleine Satellit ist auch beleuchtet

In der „Pro Suite“ ist ein kleiner Satellit mit dabei, der nicht ganz so spektakulär aussieht, aber dennoch über eine Ambientebeleuchtung verfügt. Um sicherzustellen, dass in der ganzen Wohnung oder im ganzen Haus gutes WLAN anliegt, sollte man den Repeater an einer günstigen Stelle platzieren, um das Wi-Fi-Signal zu stärken.

Der Satellit ist deutlich kleiner und bietet nur eine „Rippen“-Struktur, die ebenfalls in warmen und kalten Weißtönen leuchten kann.

Speedtest: So schnell ist der Huawei X3 Pro

Meine Telekom-Leitung liefert 250 MBit/s im Download und rund 50 MBit/s im Upload. Der Speedtest direkt am Router ist zufriedenstellend, da die maximalen Geschwindigkeiten erreicht werden. Da ich den X3 Pro in meinem Büro im Keller angeschlossen habe, ist der Empfang im hintersten Kinderzimmer im Erdgeschoss am schlechtesten.

Mein Test zeigt: Ohne Repeater liegt die durchschnittliche Geschwindigkeit im Download bei 23,3 MBit/s und bei 33,3 MBit/s im Upload. Nachdem ich den kleinen Satelliten zwischengeschaltet habe, verbessert sich die WLAN-Leistung merklich. Im Download sind es rund 77 MBit/s, während sich der Upload nur leicht auf 36 MBit/s verbessert hat.

Huawei X3 Pro funkt mit Wi-Fi 7

Der Huawei X3 Pro ist mit moderner Technik ausgestattet, allerdings nicht mit allen Extras. Mit Wi-Fi 7 ist man für die Zukunft gerüstet, denn immer mehr Geräte unterstützen den neuen Standard. Bis zu 3,6 Gbit/s sind möglich, wobei sich der WLAN-Durchsatz aus maximal 688 MBit/s im 2,4-GHz-WLAN und 2.882 MBit/s im 5-GHz-WLAN zusammensetzt. Technisch wäre natürlich mehr möglich, aber in der Praxis sind diese Geschwindigkeiten mehr als ausreichend. Geht es um die reinen WLAN-Speeds, kommt zu Hause oftmals deutlich weniger an.

Diese App-Funktionen gibt es

Die kostenlose Huawei AI Life App für iOS und Android ist relativ schlecht bewertet, allerdings finde ich die generelle Bedienung völlig in Ordnung. Die App führt durch die Installation und Einrichtung und bietet anschließend erweiterte Optionen.

Auf der Startseite lässt sich ein Grundriss anlegen, um zu ermitteln, wo der Satellit am besten positioniert werden sollte. Darüber hinaus könnt ihr den WLAN-Kanal wechseln, die Funkstärke testen, WPS-Funktionen nutzen oder Zeitpläne erstellen, zu denen das WLAN ausgeschaltet wird. Ein Gast-WLAN ist schnell eingerichtet und lässt sich sowohl in der Dauer als auch in der Geschwindigkeit einschränken.

Obwohl ich in meinem Video-Review gesagt habe, dass es kaum Möglichkeiten zur Lichtsteuerung gibt, habe ich im Nachgang doch noch ein paar Optionen gefunden. Der „goldene Berg“ ist das Standardprogramm, sodass sich die Beleuchtung anhand des Wetters ändert. Darüber hinaus lässt sich auch eine permanente Farbe einstellen oder ein Zeitplan mit Start- und Stoppzeit festlegen.

Die eher schlechten Bewertungen der App kann ich zumindest für den Router-Zugriff nicht bestätigen. Die wichtigsten Funktionen sind vorhanden, und zu viele Optionen sind nicht immer besser. Das Prinzip ist einfach: Router anschließen, kurz einrichten, fertig.

Mein Fazit zum Huawei X3 Pro

Ich frage mich wirklich, warum bisher kein anderer Anbieter einen eleganten und schönen Router auf den Markt gebracht hat. Letztendlich sollen Router natürlich funktional überzeugen, doch ein Designer-Router macht einfach deutlich mehr her als eine einfache Plastikbox in Weiß oder Schwarz.

Gestartet mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 249,99 Euro, kostet die „Pro Suite“ mit Router und Satellit derzeit nur 199,99 Euro. Für ganz kleine Wohnungen reicht auch die Haupteinheit aus, die einzeln für 139,99 Euro verkauft wird.

Jetzt bin ich auf eure Meinungen gespannt: Muss ein Router schön aussehen, oder ist euch die Technik wichtiger?