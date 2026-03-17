Apple x Nike: Powerbeats Pro 2 ab Freitag in neuer „Nike Special Edition“

Apples Audio-Marke Beats hat eine neue Partnerschaft mit Nike angekündigt, sodass die Powerbeats Pro 2 ab Freitag, dem 20. März 2026, in einer neuen „Nike Special Edition“ erhältlich sind.

Die limitierte Auflage bietet am rechten Ohrhörer das charakteristische Beats-„b“, während das Nike-Swoosh den linken Hörer schmückt. Die Ohrhörer selbst bieten ein Zwei-Farben-Design, das auf Nikes energiegeladene „Volt“-Farbwelt aufbaut. Das Ergebnis ist ein Kopfhörer, der Schwarz mit Gelb kombiniert.

Darüber hinaus begrüßt das Ladecase mit Nikes „JUST DO IT“-Mantra, das sich auf der Innenseite des Deckels befindet.

„Es geht um mehr als eine neue Farbvariante – hier treffen zwei Marken aufeinander, die Performance, Kultur und Sport maßgeblich prägen und damit verkörpern, wofür Athleten und Athletinnen heute stehen“, sagt Chris Thorne, CMO von Beats. „Indem wir den Swoosh erstmals auf unserer Hardware platzieren, feiern wir die gemeinsame DNA von Beats und Nike – ebenso wie Markenbotschafter wie LeBron James, die beide Welten vereinen. Es ist eine Hommage an den Ehrgeiz, den Stil und den Sound, die Menschen immer wieder an ihre Grenzen bringen.“

Preise und Verfügbarkeit

Die „Nike Special Edition“ der Powerbeats Pro 2 ist ab dem 20. März für 299,95 Euro erhältlich. Der Verkauf erfolgt in Australien, China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, den Niederlanden, der Schweiz, Singapur, Spanien und den USA. Darüber hinaus sind die Kopfhörer in ausgewählten Apple Stores in China, Großbritannien, Singapur und den USA erhältlich.

Das können die Powerbeats Pro 2