EU scheitert an Chatkontrolle: Mitgliedstaaten finden keinen Kompromiss

Die Europäische Union wird die umstrittene „Chatkontrolle“ nicht verlängern: Unterhändler von Parlament und Mitgliedstaaten konnten sich nicht auf einen Kompromiss einigen. Das berichtet unter anderem Deutschlandfunk.

Damit läuft die bisherige Regelung Anfang April aus. Bisher erlaubte die Ausnahme von europäischen Datenschutzvorgaben Messenger-Diensten von Meta, Google oder Microsoft, private Nachrichten automatisiert auf Darstellungen von sexuellem Kindesmissbrauch zu scannen und verdächtige Inhalte an Behörden zu melden. Ohne neue gesetzliche Grundlage ist diese Praxis künftig nicht mehr zulässig.

Ursprünglich wollte die EU-Kommission die Maßnahmen dauerhaft und verpflichtend einführen. Doch dieser Plan scheiterte am Widerstand mehrerer Mitgliedstaaten, darunter auch Deutschland. Nach anfänglicher Uneinigkeit positionierte sich die Bundesregierung schließlich gegen eine anlasslose Kontrolle privater Kommunikation. Parallel sprach sich das Europäische Parlament klar gegen flächendeckende Scans aus. Stattdessen sollen Eingriffe nur noch bei konkretem Verdacht und auf Anordnung von Behörden erfolgen.

Zweifel an Wirksamkeit und Effizienz

Kritiker und Kritikerinnen der Chatkontrolle verweisen auf deren geringe Erfolgsquote: Ein erheblicher Teil der gemeldeten Inhalte erwies sich als nicht strafbar. Ermittlungsbehörden mussten große Datenmengen prüfen, ohne dass daraus entsprechend viele Verfahren gegen organisierte Kriminelle entstanden. Zudem erschweren technische Entwicklungen wie Ende-zu-Ende-Verschlüsselung die automatisierte Analyse. Täter und Täterinnen können gezielt auf Dienste ausweichen, die keine Prüfungen durchführen und so der Überwachung entgehen.

Trotz des Auslaufens der Chatkontrolle bleiben andere Ermittlungsinstrumente bestehen: Öffentliche Inhalte und gemeldete Dateien können weiterhin ausgewertet werden. Die EU setzt künftig stärker auf gezielte Ermittlungen und eine bessere Ausstattung der Behörden. Datenschützer und -schützerinnen begrüßen diesen Kurswechsel, warnen jedoch vor neuen Vorstößen zur anlasslosen Überwachung.

Die nun gescheiterte Verlängerung der Chatkontrolle markiert einen vorläufigen Sieg für Datenschutz und Bürgerrechte. Doch die Diskussion über den richtigen Umgang mit digitaler Sicherheit und Privatsphäre ist damit nicht beendet: Während Befürworter der Kontrolle auf die Bekämpfung von Kindesmissbrauch pochen, betonen Gegner die Notwendigkeit klarer rechtlicher Grenzen. Wie die EU diesen Spannungsbogen künftig auflösen will, bleibt abzuwarten.