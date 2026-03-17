Die SCHUFA hat ihren lang angekündigten neuen Bonitäts-Score eingeführt und stellt gleichzeitig den Zugang zu den eigenen Kreditdaten auf eine neue Grundlage. Ab sofort ist der persönliche SCHUFA-Account der zentrale Einstiegspunkt, der zunächst über eine Warteliste zugänglich gemacht wurde. Nutzer und Nutzerinnen können ihren Score künftig über die Web-Oberfläche, die kostenpflichtigen Angebote auf meineSCHUFA.de oder die bonify-App abrufen.

Für die Anmeldung ist eine Identitätsprüfung erforderlich, die entweder online per Ausweisfunktion oder klassisch per Briefpost erfolgen kann. Sobald der Zugang freigeschaltet ist, erhält man Einblick in gespeicherte Vertragsdaten und den aktuellen Score. Die Bewertung wird weiterhin in regelmäßigen Abständen aktualisiert. Die SCHUFA betont, dass der neue Score nicht nur für Verbraucher und Verbraucherinnen, sondern auch für Unternehmen sichtbar ist: Dieser Schritt soll für mehr Gleichberechtigung im Umgang mit Bonitätsdaten sorgen.

Mit dem neuen Score löst die SCHUFA den seit 2008 genutzten Basisscore ab. Künftig basiert die Bewertung auf zwölf klar definierten Kriterien, deren Einfluss auf die Punktzahl transparent nachvollziehbar ist. Diese Umstellung ist eine direkte Reaktion auf jahrelange Kritik von Verbraucherschützern, die die Intransparenz des bisherigen Systems bemängelten. Bisher war für Betroffene kaum erkennbar, wie sich einzelne Faktoren auf ihre Bonität auswirkten. Der neue Ansatz soll hier für mehr Klarheit und Vertrauen sorgen.

Schrittweise Umstellung bis 2028

Unternehmen können den neuen Score bereits seit 2025 nutzen, doch die vollständige Umstellung zieht sich bis Ende 2028 hin. Eine Übergangsfrist soll vor allem Banken die Möglichkeit geben, ihre Systeme an die neuen regulatorischen Anforderungen anzupassen. Die bisher genutzten branchenspezifischen Bewertungen werden schrittweise durch den einheitlichen Score ersetzt. Die SCHUFA verspricht, dass dieser Prozess reibungslos verlaufen und für die User keine Nachteile mit sich bringen wird.

Mit der Einführung des neuen Scores und den erweiterten Zugriffsmöglichkeiten richtet sich die SCHUFA neu aus. Die Auskunftei fokussiert ihre Bewertungsmechanismen damit stärker auf die Nutzer und Nutzerinnen und reagiert mit diesem Schritt auf den wachsenden Wunsch nach Selbstbestimmung über die eigenen Daten. Ob der neue Score tatsächlich mehr Akzeptanz findet, wird sich in den kommenden Monaten zeigen, insbesondere, wenn die ersten Nutzererfahrungen eintrudeln. Ein abschließendes YouTube-Video zeigt euch den neuen SCHUFA-Score im Detail, für einen SCHUFA-Account anmelden kann man sich hier.