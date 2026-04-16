Trade Republic startet neuen Kundenservice ohne KI

Trade Republic (zur Webseite) hat mit seiner iPhone-App etwas ganz Besonderes geschafft: Aktien, ETFs und Sparpläne zugänglich für die breite Masse zu machen. Man benötigt nur wenige Minuten, um ein Konto zu eröffnen, Geld einzuzahlen und das dann zu investieren. Direkt nach dem Start der App bekommt man einen Überblick über die aktuellen Kurse, die Gewinne und Verluste.

Auf Social Media ist mir in den vergangenen Monaten aber immer wieder eine Sache aufgefallen: Kommt es mit dem digitalen Konto bei Trade Republic zu Problemen, stehen die betroffenen Personen oft alleine da. Es gab immer wieder Berichte darüber, dass man bei Trade Republic niemanden erreicht.

Neuer Kundensupport wird langsam ausgerollt

Wie der Anbieter nun mitteilt, soll genau das der Vergangenheit angehören. Im Laufe der kommenden Wochen wird ein neuer und verbesserter Support für alle ausgerollt – glücklicherweise ohne zusätzliche Kosten. Der neue Kundenservice ist rund um die Uhr per Anruf oder Live-Chat erreichbar. Den Status der Anfrage kann man dabei jederzeit direkt in der App verfolgen.

Eine Sache finde ich dabei besonders wichtig. Trade Republic schreibt: „Sprich mit unserem Team aus über tausend Experten. Keine Chatbots.“ Das dürfte die beste Meldung überhaupt sein. Ich hasse nichts mehr als irgendeinen Chat, bei dem nach wenigen Momenten klar ist, dass eine KI antwortet. Manchmal ist so eine allgemeine, vorbereitete Antwort aus dem Fundus der KI ja tatsächlich hilfreich, gerade bei konkreten Problemen kommt man damit aber nicht wirklich weiter.

Ich hatte bisher keine Probleme mit Trade Republic und aktuell habe ich auch nur ein paar Mark fünfzig im Einsatz, da bin ich also wirklich nicht der geeignete Kandidat. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wenn ihr etwas mehr Geld im Depot habt und möglicherweise schon Erfahrungen mit dem alten oder neuen Kundenservice von Trade Republic gesammelt habt.