Obwohl klassische Kameras für Videoaufnahmen noch einmal mehr Details liefern, setze ich für meine eigenen Videos auf die iPhone-Kamera. Sie ist immer mit dabei und sofort einsatzbereit. Allerdings ist die Kamera-App von Apple eingeschränkt, da nur rudimentäre Einstellungen möglich sind. Deutlich mehr bietet die kostenlose Blackmagic Camera App, die in Version 3.3 noch einmal neue Extras mitbringt.

Während man bisher ein zweites Gerät, zum Beispiel ein weiteres iPhone oder iPad, als Fernbedienung und Controller nutzen konnte, lassen sich Aufnahmen ab sofort auch direkt vom Handgelenk aus steuern. Über die Apple Watch lassen sich Aufnahmen starten und stoppen, zudem könnt ihr prüfen, ob ihr selbst im Bild zu sehen seid.

Mehr Möglichkeiten für professionelle Setups

Parallel führt Blackmagic eine tiefere Integration in bestehende Studioumgebungen ein. So unterstützt die App nun auch die Steuerung über ATEM-Systeme. In Kombination mit dem ATEM Mini verwandelt sich das iPhone praktisch in eine vollwertige Studiokamera. Über ein einziges HDMI-Kabel werden dabei Video, Tally-Signale und Steuerdaten übertragen – und das ohne komplizierte Einrichtung.

Besonders interessant ist außerdem die Unterstützung für die sogenannten Focus- und Zoom-Demands. Diese Hardware-Controller ermöglichen eine präzise Steuerung von Fokus und Zoom – ähnlich wie bei klassischen Broadcast-Kameras. Angeschlossen werden sie über USB-C an das ProDock-System, wodurch sich mehrere Komponenten sogar in Reihe schalten lassen. Das Ergebnis: feinfühlige Anpassungen direkt am Stativgriff, ohne die Hände vom Setup nehmen zu müssen.

Diese Funktionen bietet die Blackmagic Camera App

Die Blackmagic Camera App bietet für ambitionierte Videofilmerinnen und Videofilmer zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten, darunter auch die Auswahl der Framerate, ein Histogramm, ISO-Werte, Weißabgleich, verschiedene Video- und Audioformate, eine manuelle Linsenauswahl, eine Option für externe Mikrofone, das Hinzufügen von 3D-LUTs zum Simulieren von Film-Looks und vieles mehr.

Wer mehr Kontrolle über seine Videos bekommen möchte, sollte sich die kostenlose Blackmagic Camera App auf jeden Fall laden und installieren. Anfangs benötigt man etwas Geduld, denn man muss sich zuerst mit den vielen Optionen, Funktionen und Einstellmöglichkeiten vertraut machen. iPhone-Videos kann man mit der App auf jeden Fall auf ein neues Niveau heben.