Sonos Play jetzt auch bei Amazon vorbestellbar

Vor einer Woche hat Sonos den neuen Sonos Play offiziell vorgestellt. Mittlerweile kann man den mobilen Lautsprecher für zuhause und unterwegs nicht mehr nur im offiziellen Online-Shop von Sonos vorbestellen, sondern auch bei anderen Händlern. Bei Amazon bekommt ihr bis zur Auslieferung am 31. März sogar eine Vorbesteller-Preisgarantie.

Der in weißer oder schwarzer Farbe erhältliche Sonos Play hat nichts mit dem alten „Play:1“ zu tun, hier sind Sonos One und Sonos Era 100 die passenden Nachfolger. Stattdessen handelt es sich um einen transportablen Lautsprecher, der sich zwischen dem kleinen Sonos Roam und dem großen Sonos Move einordnet. Auch preislich wird die Lücke zwischen 199 Euro und 499 Euro genau getroffen – der neue Sonos Play kostet 349 Euro.

Der Sonos Play bringt zahlreiche Features mit, unter anderem eine neue Bluetooth-Kopplung mit weiteren Play oder Move 2 außerhalb des heimischen WLANs. Er ist mit einer Akkulaufzeit von bis zu 24 Stunden ausgestattet und ist zuhause, abgestellt auf der mitgelieferten Ladestation, jederzeit einsatzbereit und ein vollwertiges Mitglied der Sonos-Installation.

Testbericht zum Sonos Play ist fest eingeplant

Der Sonos Play verfügt über einen IP67-Schutz, ist wasserdicht, staubdicht und zudem sturzfest gestaltet. Er verfügt über automatisches Trueplay zur Klangverbesserung und lässt sich dank einer integrierten Schlaufe einfach transportieren. Zudem könnt ihr ihn unterwegs als Powerbank für euer iPhone nutzen, das auf Wunsch am USB-C-Port geladen werden kann.

Der Sonos Play ist auf jeden Fall ein ziemlich interessanter Kandidat aus der Sonos-Welt. Ich selbst habe Roam und Move bereits im Einsatz und bin gespannt, wie sich der neue Lautsprecher einordnen wird. Ich werde auf jeden Fall versuchen, euch pünktlich zum Marktstart eigene Eindrücke zu liefern, im besten Fall in einem kleinen Video auf YouTube. Solltet ihr so lange nicht warten wollen, könnt ihr eure Bestellung schon jetzt auf Amazon platzieren.