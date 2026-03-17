Zens stellt ultradünne Powerbank mit MagSafe vor

Aktuell gibt es in der Welt der Akkus zwei spannende Technologien: Semi-Solid-State-Batterien und Silizium-Carbon-Batterien. Kurz gesagt bedeutet das, dass mehr Leistung in einen kleineren Akku passt. Während Xiaomi eine Powerbank mit Silizium-Carbon und einer Dicke von nur 6 Millimetern auf den Markt gebracht hat, liefert Zens nun eine MagSafe-Powerbank mit Semi-Solid-State-Batterie, die 8 Millimeter dünn ist.

Zens erklärt die neue Technologie so:

Die Semi-Solid-State-Batterietechnologie sorgt für höhere Stabilität, eine bessere Widerstandsfähigkeit gegenüber Stößen und Temperaturschwankungen sowie eine längere Batterielebensdauer. Das Ergebnis ist eine leichtere und langlebigere Powerbank mit insgesamt längerer Lebensdauer.

Zens spricht von der weltweit dünnsten „Qi2.2 Semi Solid State Powerbank“, die 5.000 mAh bietet und mit einer Dicke von nur 8 Millimetern neue Maßstäbe setzt. Mit MagSafe und Qi2.2 liefert die Powerbank bis zu 25 Watt, um iPhones oder Android-Smartphones schnell laden zu können.

Während die 5.000 mAh starke Zens-Powerbank kaum am iPhone auffällt, bietet der niederländische Hersteller auch eine Version mit 10.000 mAh an. Optisch ist die größere MagSafe-Batterie nicht ganz so elegant, da sie mit 14 Millimetern deutlich dicker ist. Dafür gibt es jedoch auch doppelt so viel Kapazität, was sich bei längeren Trips durchaus lohnen kann.

Preise und Verfügbarkeit

Die Zens Semi Solid State Powerbank mit 5.000 mAh kostet 59,99 Euro, während das Modell mit 10.000 mAh bei 79,99 Euro liegt. Die besonders dünne Powerbank wird Ende März ausgeliefert, die größere Variante folgt Anfang April.

Wer eine unauffällige MagSafe-Powerbank als Notfallakku sucht, bekommt bei Zens eine ultradünne und leichte Powerbank, die auf Reisen kaum auffällt. Aktuell lässt sich die Powerbank nur bei Zens direkt vorbestellen. Sobald die Verfügbarkeit bei anderen Händlern gegeben ist, informieren wir euch.