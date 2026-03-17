AirPods Max 2: Neue Funktion für die Digitale Krone

Wir wurden wohl alle etwas überrascht von Apples Launch der neuen AirPods Max 2. Auch eingeschworene Beobachter und Gerüchteköche sahen eine Neuauflage von Apples OverEar-Kopfhörern nicht kommen. Doch nun ist klar: Ab dem 25. März könnt ihr die neuen Modelle bestellen. Zwar ähneln die Max 2 dem Vorgänger zwar in vielerlei Hinsicht, doch wartet zum Beispiel die Digitale Krone mit einem neuen Feature auf, das für alle Fotografen unter euch interessant sein dürfte.

Denn die Digitale Krone der AirPods Max 2 kann nicht nur zur Lautstärkeregelung, Medienwiedergabe oder Sprachsteuerung genutzt werden, sondern auch als Fernauslöser für die iPhone-Kamera. Durch einfaches Drücken der Krone lässt sich ein Foto aufnehmen oder eine Videoaufnahme starten und beenden.

Diese Funktion steht in der Kamera-App von Apple sowie in kompatiblen Drittanbieter-Apps auf iPhone oder iPad zur Verfügung. Voraussetzung ist, dass die Kopfhörer mit der neuesten Firmware ausgestattet sind und das iPhone oder iPad mindestens iOS 26.4 bzw. iPadOS 26.4 nutzt.

Auf die bisherigen Funktionen der Digitalen Krone müsst ihr dabei nicht verzichten. Drehen regelt weiterhin die Lautstärke, einfaches Drücken startet oder pausiert Medien, nimmt Anrufe an oder schaltet das Mikrofon stumm. Ein doppeltes Drücken beendet Anrufe oder springt zum nächsten Titel, dreifaches Drücken geht zurück. Längeres Drücken aktiviert Siri, die nun auch auf das kürzere Kommando „Siri“ reagiert.

AirPods Max 2 liegen preislich bei 579 Euro

Neben der neuen Digital-Crown-Funktion bieten die AirPods Max 2 weitere Upgrades. Der H2-Chip sorgt für bessere Klangqualität und eine verbesserte aktive Geräuschunterdrückung. Funktionen wie Adaptive Audio, Conversation Awareness, Voice Isolation und Live Translation ergänzen das Angebot. Die AirPods Max 2 könnt ihr ab dem 25. März im Apple Online Store in den Farben Mitternacht, Polarstern, Orange, Violett und Blau für 579 Euro vorbestellen. Der Versand erfolgt dann ab Anfang April.