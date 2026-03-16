Eine kleine Überraschung: Apple stellt AirPods Max 2 vor

Damit haben nicht einmal Mark Gurman oder Jon Prosser gerechnet. Apple hat heute ziemlich überraschend die AirPods Max 2 vorgestellt. Zwei Wochen nach den zahlreichen Neuvorstellungen rund um iPhone, iPad und MacBook gibt es jetzt also noch einmal neue Kopfhörer. Wobei es bei der zweiten Generation von Apples Over-Ears auf den ersten Blick gar nicht so viel Neues zu entdecken gibt: Apple hat den H2-Chip verbaut.

Dieser ermöglicht aber etliche neue Funktionen wie adaptives Audio, Konversationserkennung, Stimmisolation und Live-Übersetzung. Die neuen AirPods Max eröffnen zudem kreative Möglichkeiten für Podcaster, Musiker und Content-Ersteller mit nützlichen Funktionen wie der Kamerafernbedienung.

„Dank der unglaublichen Leistung des H2 bieten AirPods Max bis zu 1,5-mal effektiveres ANC für ein ultimatives Hörerlebnis den ganzen Tag über“, sagt Eric Treski, Director of Audio Product Marketing bei Apple. „Die Klangqualität ist bemerkenswert klar, satt und akustisch detailreich – und in Kombination mit Funktionen wie personalisiertes 3D-Audio bieten AirPods Max 2 ein zutiefst immersives Erlebnis.“

AirPods Max 2 sollen einen noch besseren Klang bieten

Die AirPods Max 2 verfügen über einen neuen High Dynamic Range-Verstärker für noch klareren Klang. 3D-Audio-Inhalte sollen besser denn je klingen, mit verbesserter Ortung der Instrumente, präziserer und gleichmäßigerer Basswiedergabe sowie natürlicher klingenden Mitten und Höhen.

Für Audio in höchster Qualität bei Musik, Filmen und Spielen unterstützen die neuen AirPods Max verlustfreies Audio mit 24 Bit und 48 kHz, wenn sie über das mitgelieferte USB-C-Kabel angeschlossen sind. Verlustfreies Audio und Audio mit extrem niedriger Latenz ermöglichen es Musikschaffenden, AirPods Max während des gesamten professionellen Workflows in Logic Pro und anderen Apps zur Musikproduktion voll auszunutzen. Mit dem USB-C-Kabel sind die AirPods Max die einzigen Kopfhörer, die es ermöglichen, in personalisiertem 3D Audio mit Head Tracking sowohl zu produzieren als auch zu mischen.

Die AirPods Max 2 können ab dem 25. März im Apple Online Store in den Farben Mitternacht, Polarstern, Orange, Violett und Blau vorbestellt werden, die Auslieferung soll ab Anfang April erfolgen. Der Preis liegt unverändert bei 579 Euro.