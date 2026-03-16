Apple kauft MotionVFX: Großes Upgrade für Final Cut Pro?

Wer schon einmal nach Plugins für Final Cut Pro oder DaVinci Resolve gesucht hat, wird unweigerlich bei MotionVFX landen. Die Plugin-Spezialisten bieten diverse Vorlagen, Animationen, Übergänge und weitere Tools an, die Videos im Handumdrehen aufhübschen. Doch fortan agiert MotionVFX unter der Führung von Apple, denn der Konzern aus Cupertino hat MotionVFX und damit 70 Experten übernommen.

Ein wichtiger Entwickler für Final Cut Pro

Das Unternehmen MotionVFX wurde 2009 vom Unternehmer Szymon Masiak gegründet, während sich die Firma schnell zu einem der bekanntesten Plugin-Anbieter für professionelle Video-Editoren entwickelte. Die Entwickler produzieren hochwertige Templates, Übergänge und visuelle Effekte, weshalb ihre Tools besonders bei YouTubern, Filmemachern und Broadcast-Editoren beliebt sind.

Viele Produkte sind speziell für Final Cut Pro optimiert, während sie zusätzlich mit Programmen wie DaVinci Resolve und Apple Motion zusammenarbeiten.

Apple will Video-Profis stärker ansprechen

Mit der Übernahme verfolgt Apple offenbar eine klare Strategie, denn der Konzern investiert immer stärker in professionelle Kreativ-Tools. Die Expertise von MotionVFX könnte deshalb helfen, die integrierten Grafik- und Effekt-Funktionen von Final Cut Pro deutlich auszubauen.

Dadurch könnte Apple langfristig die Abhängigkeit von externen Plugins reduzieren, während gleichzeitig neue kreative Möglichkeiten direkt in der Software entstehen.

70 Entwickler wechseln zu Apple

Im Zuge der Übernahme wechseln rund 70 Mitarbeiter von MotionVFX zu Apple. Gleichzeitig arbeitete das Unternehmen bereits zuvor eng mit Apple zusammen, weshalb die Integration vermutlich relativ reibungslos ablaufen dürfte.

Allerdings bleibt derzeit offen, ob die bestehenden Plugins weiterhin separat verkauft werden oder ob Apple sie künftig stärker in Final Cut Pro integriert.

Bald im „Creator Studio“ verfügbar?

Die Übernahme passt außerdem zu Apples jüngsten Bemühungen, professionelle Content-Creator stärker an die eigenen Plattformen zu binden. Gleichzeitig baut Apple sein Kreativ-Ökosystem kontinuierlich aus, während neue Dienste wie das Creator-Abo zusätzliche Möglichkeiten eröffnen könnten. Gut möglich, dass der Katalog von MotionVFX künftig Bestandteil von „Apple Creator Studio“ ist.