Apple stoppt mögliche Touchscreen-Pläne für das MacBook Neo 2

Kaum ist das MacBook Neo auf dem Markt, kursieren im Netz erste Gerüchte zum Nachfolger. Vor wenigen Tagen hatte Analyst Ming-Chi Kuo berichtet, dass Apple für das MacBook Neo 2 einen Touchscreen planen könnte. Doch schon jetzt widerspricht der renommierte Apple-Experte Mark Gurman dieser Theorie und erteilt einem Touchscreen eine Absage.

Touchscreen wohl nur für High-End-MacBooks geplant

Laut aktuellen Branchenberichten hat Apple bisher noch nicht endgültig entschieden, ob Touchscreens generell für weitere Mac-Modelle erscheinen. Gleichzeitig könnte die Funktion zunächst nur bei deutlich teureren Geräten Einzug halten.

Insider erwarten daher, dass ein zukünftiges MacBook Pro möglicherweise das erste Modell mit Touchscreen wird. Diese Variante könnte allerdings erst Ende 2026 oder sogar Anfang 2027 erscheinen.

Dadurch bleibt das MacBook Neo vermutlich weiterhin ein klassischer Laptop ohne Touchbedienung.

Preis spielt offenbar eine wichtige Rolle

Ein entscheidender Faktor dürfte der Preis sein. Das MacBook Neo richtet sich bewusst an preisbewusste Käufer und startet bereits bei 699 Euro. Ein Touchscreen würde jedoch die Produktionskosten erhöhen, weshalb Apple diese Funktion aktuell vermutlich nicht integrieren möchte. Dadurch könnte das günstige Notebook auch in den kommenden Jahren ohne Touchpanel bleiben.

Trotzdem kommt ein MacBook Neo 2

Trotz der Diskussion um den Bildschirm gilt eine zweite Generation des MacBook Neo weiterhin als sehr wahrscheinlich. Branchenanalysten rechnen nämlich damit, dass Apple das Gerät bereits im nächsten Jahr aktualisiert.

Der wichtigste Fortschritt dürfte dabei im Inneren liegen.

Mehr Leistung und mehr Arbeitsspeicher

Das aktuelle MacBook Neo arbeitet mit dem A18 Pro Chip und bietet 8 GB Arbeitsspeicher. Beim Nachfolger könnte Apple jedoch deutlich aufrüsten.

Gerüchte sprechen von einem A19 Pro Chip, der zusammen mit 12 GB RAM für mehr Leistung sorgen soll. Dadurch dürfte das günstige MacBook vor allem bei Multitasking und anspruchsvolleren Anwendungen profitieren.

Mac-Touchscreen bleibt vorerst Zukunftsmusik

Während viele Nutzer und Nutzerinnen weiterhin auf einen Touchscreen beim Mac warten, scheint Apple beim MacBook Neo zunächst andere Prioritäten zu setzen.

Statt eines neuen Displays dürfte der Fokus beim nächsten Modell vor allem auf mehr Leistung und besserer Ausstattung liegen. Gleichzeitig könnten Touchscreens erst deutlich später ihren Weg in die Mac-Reihe finden.