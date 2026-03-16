Aiper Scuba V3: Der neue Partner für die automatisierte Poolreinigung

Zwar lassen die warmen Temperaturen hier ja gerade noch etwas auf sich warten, doch steht die Poolsaison bald vor der Tür. Im Zuge dessen wird es für manche Poolbesitzer unter euch vielleicht auch Zeit für einen neuen Poolreinigungsroboter. Aiper bringt dazu mit dem Scuba V3 (Amazon-Link) ein neues Modell auf den Markt, das kognitive KI-Technologie mit automatisierten Reinigungsfunktionen verbindet.

Der Roboter ist speziell für die tägliche Pflege privater Pools konzipiert und zielt darauf ab, den Aufwand für Nutzer zu minimieren. Über die Aiper App lassen sich Poolgröße und -form hinterlegen. Auf dieser Basis erstellt das System wöchentliche Reinigungspläne, die nicht nur die Pooldaten, sondern auch historische Reinigungszyklen und aktuelle Wetterbedingungen berücksichtigen. Dadurch wird die Reinigung bedarfsgerecht gesteuert, ohne dass der Nutzer manuell eingreifen muss.

Der Scuba V3 nutzt fortschrittliche KI, um die Poolreinigung zu optimieren. Das System analysiert kontinuierlich die Bedingungen im Pool und passt Reinigungsweg, Intensität sowie Häufigkeit automatisch an. Dadurch wird sichergestellt, dass der Roboter nur dort aktiv ist, wo es tatsächlich erforderlich ist. Der Roboter erkennt dabei Verschmutzungen selbstständig und kann die Reinigungsroute entsprechend anpassen.

Für die Reinigung der Beckenkanten setzt der Roboter auf ein spezielles System, das Wasserstrahlen und Bürsten einsetzt, um Ablagerungen wie Laub oder kleine Steine zu entfernen. Die Saugleistung von 4.800 GP pro Stunde unterstützt dabei, auch feinere Partikel aufzusaugen. Das Filtersystem arbeitet mit zwei Stufen: Ein grober Filter hält größere Verunreinigungen zurück, während ein Feinfilter selbst kleine Partikel wie Sand oder Algen auffängt.

Der Scuba V3 ist mit 8,2 Kilogramm leicht genug, um ihn bequem aus dem Pool zu heben. Die Steuerung erfolgt einfach per Knopfdruck oder per App, die aktuelle Informationen zum Reinigungsstatus liefert. Nach getaner Arbeit kehrt der Roboter selbstständig an den Beckenrand zurück, wo er entnommen werden kann. Das Aufladen erfolgt über eine Dockingstation.

Ein weiterer Vorteil ist der Datenschutz: Alle visuelle Daten werden direkt auf dem Gerät verarbeitet und nicht extern gespeichert. Diese Funktion ist TÜV-geprüft und bietet Nutzern zusätzliche Sicherheit.

Scuba V3: Preis und Verfügbarkeit

Der Scuba V3 ist ab sofort im Aiper Online Store und bei Amazon erhältlich. In den kommenden Wochen wird das Modell auch in allen Hornbach-Filialen bundesweit angeboten. Der reguläre Verkaufspreis liegt bei 1.299 Euro, zum Verkaufsstart ist der Roboter rabattiert für 999 Euro erhältlich, wenn ihr bei Amazon den entsprechenden Coupon anwendet.