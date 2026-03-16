AirPods Max 2 verraten Starttermin von iOS 26.4

Heute hat Apple überraschend die AirPods Max 2 vorgestellt, die laut Apple „Anfang April“ in den Handel kommen. Da mehrere neue Funktionen der Kopfhörer lassen sich nur nutzen lassen, wenn das iPhone bereits mit der kommenden Systemversion läuft, ist der Startermin für iOS 26.4 auch grob klar.

AirPods Max 2: Neue Funktionen brauchen iOS 26.4

Einige der wichtigsten Features der neuen AirPods Max setzen die kommenden Updates voraus.

Apple nennt dabei:

Live-Übersetzung

Adaptives Audio

Gesprächserkennung

„Siri“-Sprachaktivierung

Voice Isolation

Außerdem funktioniert die neue Kamera-Steuerung über die Digitale Krone nur, wenn das passende Systemupdate installiert ist. Dafür wird zum Beispiel iPadOS 26.4 oder macOS Tahoe 26.4 benötigt.

iOS 26.4 erscheint wohl Anfang April

Die neuen AirPods Max 2 sollen Anfang April erscheinen, deshalb muss Apple auch die Software-Updates im gleichen Zeitraum veröffentlichen. Daher gilt ein Start von iOS 26.4 spätestens in der ersten Aprilwoche als sehr wahrscheinlich, während sogar ein Release noch Ende März möglich bleibt.

Beta-Phase fast abgeschlossen

Derzeit befindet sich iOS 26.4 bereits in der vierten Beta-Version, deshalb könnte die sogenannte Release-Candidate-Version jederzeit erscheinen. Diese finale Testversion enthält vermutlich bereits Code-Hinweise auf die neuen AirPods Max, während Apple sie möglicherweise erst nach der offiziellen Vorstellung freigibt.

Vorbestellungen starten am 25. März

Apple plant außerdem, die Vorbestellungen für die neuen AirPods Max bereits am 25. März zu öffnen. Weil der Verkaufsstart anschließend Anfang April erfolgen soll, dürfte das Update auf iOS 26.4 kurz zuvor oder gleichzeitig erscheinen.

Apple verbindet Hardware und Software

Die neuen Funktionen der Kopfhörer zeigen erneut, wie stark Apple Hardware und Software miteinander verzahnt. Denn erst mit iOS 26.4 und den begleitenden Updates entfalten die neuen AirPods Max ihr vollständiges Funktionsspektrum.