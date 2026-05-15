Kredit Klar: Mit dieser App behaltet ihr Tilgungspläne und Baufinanzierung im Blick

Es ist noch gar nicht so lange her, dass wir euch mit dem Wasser-Tracker Brim und NebenkostenKlar zwei Apps des Indie-Entwicklers Juraj Dollinger-Lenharcik vorgestellt haben. Der Entwickler hat auch noch weitere Anwendungen in seinem Porfolio, darunter Kredit Klar.

Mit Kredit Klar lässt sich der vollständige Tilgungsplan von Krediten mit Zinsverlauf, dem Effektivzins nach PAngV inklusive Bearbeitungsgebühren berechnen, zudem zeigt die App mehrere Sondertilgungsszenarien direkt im Vergleich. Kredit Klar (App Store-Link) ist kostenlos als Universal-App für iPhones, iPads und den Mac im App Store verfügbar und finanziert sich über einen optionalen In-App-Kauf in Höhe von 5,99 Euro, mit dem unbegrenzte Szenarien freigeschaltet werden können. Zur Installation der deutschsprachigen App wird mindestens iOS/iPadOS 17.0 bzw. macOS 14.0 oder neuer sowie nur rund 2 MB an freiem Speicherplatz benötigt.

Mit Kredit Klar erhält man ein Werkzeug für mehr Transparenz im oft undurchsichtigen Bereich der Kreditfinanzierung. Das Versprechen lautet: Die tatsächlichen Gesamtkosten eines Kredits, aufgeschlüsselt nach Zinsen und Tilgung, präzise und verständlich darzustellen. Damit richtet sie sich an Personen, die Bankangebote besser einordnen und langfristige finanzielle Verpflichtungen realistisch einschätzen möchten. Die Anwendung verzichtet dabei bewusst auf Marketingfloskeln und setzt stattdessen auf klare Zahlen, um informierte Entscheidungen treffen zu können.

Detaillierte Tilgungspläne und Szenarienvergleiche

Ein Kernfeature von Kredit Klar ist die Echtzeit-Berechnung von Tilgungsplänen. Man sieht direkt auf einen Blick, wie sich jede Rate aus Zins- und Tilgungsanteilen zusammensetzt und wann der Kredit voraussichtlich abgezahlt sein wird. Besonders praxisnah ist die Möglichkeit, bis zu drei verschiedene Szenarien parallel zu vergleichen. So lässt sich etwa analysieren, wie sich eine höhere Eigenkapitalquote, eine kürzere Laufzeit oder ein niedrigerer Zinssatz auf die Gesamtkosten auswirken.

Die App deckt darüber hinaus ein breites Spektrum an Kreditarten ab, darunter Immobilienfinanzierungen, Autokredite, Ratenkredite und Konsumentenkredite. Dadurch eignet sie sich sowohl für private Haushalte als auch für gewerbliche Personen, die unterschiedliche Finanzierungsmodelle prüfen möchten. Die Berechnungen sind dabei nicht auf bestimmte Anbieter oder Produkte beschränkt, sondern basieren auf den individuell eingegebenen Parametern.

Kredit Klar bietet auch eine Option, vollständige Tilgungspläne als PDF zu exportieren, beispielsweise für Bankgespräche oder die eigene Aktenablage. Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal ist der konsequente Datenschutz: Die App verzichtet auf Registrierungen, Logins oder eine Cloud-Speicherung. Alle Berechnungen erfolgen ausschließlich lokal auf dem Endgerät.

Der Entwickler betont abschließend, dass Kredit Klar keine Finanzberatung ersetzt, sondern lediglich als persönlicher Rechner für mehr Selbstbestimmung bei Kreditentscheidungen dient. Die App richtet sich damit an Nutzer und Nutzerinnen, die Wert auf Eigenrecherche legen und Bankangebote kritisch hinterfragen möchten. Wer noch weitere Informationen zur App benötigt, kann auch die offizielle Website (https://kreditklar.nort.de/) vom Entwickler besuchen.