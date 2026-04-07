Simplebanking: Menüleisten-App für den Mac erhält größeres Update

Erst Mitte März dieses Jahres haben wir erstmals über die neue Banking-App Simplebanking für macOS berichtet. Das praktische kleine Mac-Tool nistet sich in der Menüleiste ein und zeigt dort den aktuellen Kontostand diskret, sicher und ohne Umwege an.

Egal ob Sparkasse, Volksbank oder N26: Die App verbindet sich per Open Banking (PSD2) mit nahezu allen deutschen Banken und liest die Kontodaten standardisiert aus. Die Installation ist in zwei Minuten erledigt und der Lesezugriff bleibt auf das Notwendigste beschränkt: Überweisungen oder andere Transaktionen sind aus der App heraus nicht möglich.

Simplebanking setzt auf Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und den europäischen Open-Banking-Standard. Die Verbindung zur Bank läuft über den regulierten Anbieter YAXI, der ausschließlich Lesezugriff hat. Die App bietet zudem nicht nur einen schnellen Blick auf den Kontostand, sondern auch eine automatisch kategorisierte Umsatzliste mit Händlerlogos und Suchfunktion.

Simplebanking ist dabei bewusst keine klassische Banking-App. Es gibt keine Überweisungsfunktionen, keine Kartenverwaltung und keine Transaktionen. Stattdessen konzentriert sich die App darauf, den Usern ein bewussteres Finanzmanagement zu ermöglichen. „Die meisten Banking-Apps sind dafür gebaut, damit du Dinge tust […]. Simplebanking ist gebaut, damit du Dinge realisierst“, heißt es auf der Website. Die App richtet sich an alle, die ihre Finanzen im Alltag im Blick behalten wollen, ohne ständig zwischen Tabs oder Apps wechseln zu müssen.

Kontoauszüge exportieren und Tastenkürzel nutzen

Damit dies noch besser gelingt, hat Simplebanking-Entwickler Maik Klotz nun ein weiteres Update für seine kleine Banking-App veröffentlicht, die die Mac-Anwendung auf Version 1.3.4 anhebt und einige spannende Neuerungen mit sich bringt. Neben einigen Bugfixes und UX-Verbesserungen gibt es vier neue Features in Simplebanking, die wir euch nachfolgend vorstellen.

Kontoauszüge mit simple.report: Im Retro-Design kann man sich jetzt einen sauber gestalteten Kontoauszug als PDF generieren lasse. Praktisch für die Steuer, einen Nachweis oder einfach für die eigene Ablage.

Im Retro-Design kann man sich jetzt einen sauber gestalteten Kontoauszug als PDF generieren lasse. Praktisch für die Steuer, einen Nachweis oder einfach für die eigene Ablage. KI-Integration via MCP und Claude Desktop: simplebanking hat jetzt einen lokalen MCP-Server. Wer Claude Desktop nutzt, kann damit direkt mit seinen eigenen Transaktionsdaten chatten. Das MCP Plugin läuft lokal. Fragen wie „Was gebe ich monatlich für Spotify und Co. aus?“ oder „Wie oft war ich diesen Monat tanken?“ beantwortet Claude direkt auf Basis der Daten. Wichtig: Das Feature ist optional, und wenn man Claude nutzt, gehen natürlich auch Daten an Anthropic.

simplebanking hat jetzt einen lokalen MCP-Server. Wer Claude Desktop nutzt, kann damit direkt mit seinen eigenen Transaktionsdaten chatten. Das MCP Plugin läuft lokal. Fragen wie „Was gebe ich monatlich für Spotify und Co. aus?“ oder „Wie oft war ich diesen Monat tanken?“ beantwortet Claude direkt auf Basis der Daten. Wichtig: Das Feature ist optional, und wenn man Claude nutzt, gehen natürlich auch Daten an Anthropic. GreenZoneRing: Ein kleiner Ring zeigt an, ob man noch im grünen Bereich ist – simpel, aber effektiv. Auf einen Blick sieht man, ob man zum Monatsende noch entspannt sein kann oder lieber bremst. Die Funktion lässt sich unter Einstellungen → Konto einrichten.

Ein kleiner Ring zeigt an, ob man noch im grünen Bereich ist – simpel, aber effektiv. Auf einen Blick sieht man, ob man zum Monatsende noch entspannt sein kann oder lieber bremst. Die Funktion lässt sich unter Einstellungen → Konto einrichten. Hotkey: Das Flyout-Menü lässt sich jetzt per Tastenkürzel öffnen und schließen. Standard ist Control + Command + S, aber es lassen sich auch eigene Kürzel einrichten.

Darüber hinaus arbeitet der Entwickler auch bereits an weiteren Features. Mit der nächsten Version soll es ein weiteres größeres Update geben, das unter anderem einen macOS-12-Support, mehr Überblick und weniger Komplexität bieten soll. Simplebanking ist weiterhin kostenlos als Open Source-App für macOS auf der Entwickler-Website erhältlich.