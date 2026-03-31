WhatsApp arbeitet an neuer CarPlay-App

WhatsApp (App Store-Link) spiegelt zwar die Nachrichten auf das CarPlay-Display im Auto, allerdings fehlt bisher eine native App. Erstmals testet Meta eine eigenständige CarPlay-App, die deutlich über die bisherige Sprachsteuerung hinausgeht.

Aktuell ist die Nutzung von WhatsApp im Auto eher rudimentär. Tippt man auf das App-Symbol, öffnet sich lediglich Siri, sodass Nutzer und Nutzerinnen entweder eine Nachricht diktieren oder einen Anruf starten können. Einerseits sorgt das für Sicherheit während der Fahrt, andererseits ist der Funktionsumfang entsprechend begrenzt.

Genau hier setzt die neue Beta-Version an. Laut aktuellen Informationen von WABetaInfo führt WhatsApp eine native Oberfläche für CarPlay ein, die nicht nur moderner wirkt, sondern auch mehr Interaktion ermöglicht.

Neue Oberfläche mit Chat-Übersicht und Kontakten

Sobald man WhatsApp über den CarPlay-Launcher öffnet, erscheint ein eigener App-Bildschirm. Dort werden die letzten Unterhaltungen übersichtlich dargestellt, wobei sich die Ansicht auf die vergangenen 20 bis 25 Tage konzentriert.

Allerdings bleibt eine wichtige Einschränkung bestehen: Einzelne Chats lassen sich nicht vollständig öffnen. Das ist bewusst so gewählt, weil längere Texte während der Fahrt ein Sicherheitsrisiko darstellen würden. Stattdessen bleibt der Fokus auf schnellen Aktionen – also Antworten, Anrufen oder dem Überblick über aktuelle Kontakte.

Darüber hinaus integriert WhatsApp mehrere neue Bereiche. So gibt es eine eigene Ansicht für Kontaktinformationen, über die sich Profildetails direkt im Auto abrufen lassen. Zusätzlich zeigt eine Anrufübersicht die letzten Gespräche an, inklusive Unterscheidung zwischen eingehenden, ausgehenden und verpassten Anrufen.

Außerdem lassen sich Favoritenkontakte in einem separaten Tab verwalten, sodass wichtige Personen schneller erreichbar sind.

Wann erscheint die CarPlay-App von WhatsApp?

Derzeit steht die neue CarPlay-Erfahrung nur einer begrenzten Nutzergruppe zur Verfügung, die die Beta-Version über TestFlight installiert haben. In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass Beta-Funktionen relativ schnell den Weg in die offizielle Version finden. Wenn das Update zur Installation für alle bereitliegt, informieren wir erneut.