Google startet vertikale Tabs im Chrome-Browser

Falls ihr auf dem Mac oder eurem Windows-PC auf den Chrome-Browser setzt, dann gibt es in Kürze eine interessante neue Funktion für euch. Neben der gewohnten Tab-Ansicht mit den horizontal angeordneten Reitern gibt es in Google Chrome nun auch vertikale Tabs. Die Funktion wurde bereits offiziell angekündigt, der Roll-Out beginnt allerdings phasenweise. Es kann daher noch ein paar Tage dauern, bis ihr die vertikalen Tabs bei euch aktivieren könnt.

Das geht dann ganz einfach. Ihr klickt einfach mit der rechten Maustaste auf die Tableiste und wählt dort „Zeige Tabs vertikal an“. Die Tableiste rutscht dann von oben an den linken Rand des Fensters. Aber welche Vorteile hat das? Google erklärt es wie folgt:

Indem du deine Tabs an den Rand deines Browserfensters verschiebst, kannst du die vollständigen Seitentitel lesen und Tab-Gruppen ganz einfach verwalten – selbst wenn die Anzahl deiner Tabs zweistellig wird. Dieses Layout eignet sich perfekt für Multitasking und spart dir Zeit, da du so keinen Tab mehr aus den Augen verlierst.

Verbesserungen auch für den Lesemodus in Chrome

Eine weitere Verbesserung mit der neuen Version von Chrome ist der Lesemodus. Dieser öffnet sich jetzt in einer neuen Vollbildansicht und bietet so noch weniger Ablenkungen. Bisher hat sich der Lesemodus das Browser-Fenster zusammen mit der normalen Webseiten-Ansicht geteilt. Auch dieses Feature wird in den kommenden Tagen und Wochen ausgerollt, es kann derzeit bei euch also möglicherweise noch nicht aktiv sein.

Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, welchen Browser ihr auf welchem Computer nutzt. Ich bin ja seit Jahren in der Mac-Welt unterwegs und nutze üblicherweise den Safari-Browser. Für ausgewählte Zwecke, gerade wenn es um bestimmte Erweiterungen oder Aufgaben geht, greife ich aber immer mal wieder auf Chrome zurück. Letztlich hat die App dann doch einen Platz in meinem Dock inne…