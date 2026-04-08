Liquid Glass-Design: Apple bewirbt optimierte und sehenswerte Apps

Apple bleibt seinem Liquid Glass-Designkonzept treu, das mit iOS 26, iPadOS 26 und macOS 26 eingeführt wurde. Das Unternehmen hat kürzlich eine überarbeitete Design-Galerie veröffentlicht, die die Umsetzung des Stils in Apps von Drittanbietern präsentiert. Die Galerie soll Personen aus Entwicklung und Design als Inspiration dienen, wie sich das Konzept in verschiedenen Anwendungen integrieren lässt.

Die visuelle Sammlung umfasst Screenshots von iPhone- und iPad-Apps, die den Unterschied zwischen dem Design in iOS 18 und der aktuellen Version iOS 26 verdeutlichen. Apple betont dabei, wie Teams unterschiedlicher Größe das Liquid Glass-Design nutzen, um natürliche und interaktive Nutzererlebnisse auf allen Apple-Plattformen zu schaffen. In der Galerie heißt es:

„Entdecken Sie in der neuesten Ausgabe unserer neuen Design-Galerie, wie Teams jeder Größe das neue Design und Liquid Glass nutzen, um natürliche, reaktionsschnelle Erlebnisse auf allen Apple-Plattformen zu schaffen.“

Zu den vorgestellten Anwendungen gehören unter anderem AllTrails, Carrot Weather, Fantastical, FotMob, SketchPro, Trello, Tasks und GoodLinks. Diese Apps haben das Liquid Glass-Design für Elemente wie Tab-Leisten, Navigationsschaltflächen, untere Werkzeugleisten sowie Pop-out-Menüs und separate Suchschaltflächen übernommen. Apple selbst hat diese Designelemente bereits in seine eigenen Anwendungen integriert.

Seit der Einführung vom Liquid Glass-Design hat Apple kleinere Anpassungen vorgenommen, etwa einen Schieberegler für die Uhr auf dem Sperrbildschirm, mit dem man den Grad der Liquid Glass-Transparenz anpassen kann. Größere Updates blieben jedoch aus. Aktuelle Gerüchte deuten darauf hin, dass iOS 27, iPadOS 27 und macOS 27 das Designkonzept mit nur minimalen Änderungen beibehalten werden. Möglicherweise wird ein systemweiter Schieberegler zur Anpassung der Deckkraft von Liquid Glass eingeführt.